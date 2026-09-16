Raipur News: प्रॉपर्टी टैक्स पूरा जमा कराने पर अब निगम देगा 5 प्रतिशत छूट, 30 सितंबर तक आखिरी मौका

Raipur Property Tax: निगम आयुक्त संबित मिश्रा राजस्व वसूली पर पूरा जोर लगा रहे हैं। ताकि लंबे समय से बकाया और इस साल का प्रापर्टी टैक्स शहर के लोगों से जमा कराया जा सके। इसके लिए उन्होंने नगर निगम के सभी 10 जोनों के कमिश्नरों को निर्देश दिए हैँ। लोगों की सुविधा के लिए चालू वित्तीय वर्ष के संपत्तिकर पूरा जमा कराने पर 5% छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 16 से 30 सितंबर तक निगम मुख्यालय से लेकर जोनों में शिविर आयोजित करने का भी निर्देश दिए हैं। ऐसे वार्ड और क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम बकायादार हैं अथवा राजस्व वसूली की संभावना है। विशेष राजस्व वसूली शिविर आयोजित किए जाएंगे। सुबह 10 से शाम 5.30 बजे तक संचालित किया जाए।