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Raipur News: प्रॉपर्टी टैक्स पूरा जमा कराने पर अब निगम देगा 5 प्रतिशत छूट, 30 सितंबर तक आखिरी मौका

Property Tax: प्रॉपर्टी टैक्स पूरा जमा करने पर नगर निगम 5% छूट दे रहा है। 30 सितंबर 2026 तक टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठाएं। 16 से 30 सितंबर तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे।
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रायपुर

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Love Sonkar

Sep 16, 2026

Raipur Property Tax

रायपुर नगर निगम (Photo Patrika)

Raipur Property Tax: निगम आयुक्त संबित मिश्रा राजस्व वसूली पर पूरा जोर लगा रहे हैं। ताकि लंबे समय से बकाया और इस साल का प्रापर्टी टैक्स शहर के लोगों से जमा कराया जा सके। इसके लिए उन्होंने नगर निगम के सभी 10 जोनों के कमिश्नरों को निर्देश दिए हैँ। लोगों की सुविधा के लिए चालू वित्तीय वर्ष के संपत्तिकर पूरा जमा कराने पर 5% छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 16 से 30 सितंबर तक निगम मुख्यालय से लेकर जोनों में शिविर आयोजित करने का भी निर्देश दिए हैं। ऐसे वार्ड और क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम बकायादार हैं अथवा राजस्व वसूली की संभावना है। विशेष राजस्व वसूली शिविर आयोजित किए जाएंगे। सुबह 10 से शाम 5.30 बजे तक संचालित किया जाए।

वार्डों में मुनादी, नोडल, कर्मचारी अधिकारी की नियुक्ति

प्रत्येक जोन से एक नोडल अधिकारी, कर्मचारी शिविर के संचालन, राजस्व वसूली, नागरिकों की सुविधा तथा दैनिक प्रगति की जानकारी जोन कमिश्नर को देने के लिए नियुक्त किए गए हैं। आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया है कि 5% छूट एवं विशेष राजस्व वसूली शिविर की जानकारी अधिकाधिक लोगों पर व्यापक प्रचार-प्रसार माध्यम से पहुंचाएं। वार्ड स्तर पर सार्वजनिक मुनादी, पम्पलेट, बैनर, होर्डिंग, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप्प,चैटबोट तथा अन्य उपलब्ध माध्यमों का उपयोग करें।

कम बकायादार वाले वार्डों पर भी रहेगा फोकस

नगर निगम की ओर से ऐसे वार्डों और क्षेत्रों को भी चिन्हित किया जाएगा, जहां अपेक्षाकृत कम बकायादार हैं या राजस्व वसूली की अधिक संभावना है। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से राजस्व वसूली शिविर लगाए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य सिर्फ चालू वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा कराना ही नहीं, बल्कि लंबे समय से लंबित संपत्तिकर की वसूली को भी बढ़ाना है। इसके लिए जोन स्तर पर करदाताओं से संपर्क और शिविर के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

प्रत्येक जोन में नोडल अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे तैनात

विशेष शिविरों के संचालन के लिए प्रत्येक जोन से एक नोडल अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी। ये अधिकारी शिविर की व्यवस्था, राजस्व वसूली और नागरिकों को होने वाली सुविधाओं की निगरानी करेंगे। साथ ही प्रतिदिन की राजस्व वसूली और अभियान की प्रगति की जानकारी संबंधित जोन कमिश्नर को उपलब्ध कराएंगे। इससे प्रत्येक जोन में होने वाली वसूली की नियमित निगरानी की जा सकेगी। निगम स्तर पर भी अभियान की प्रगति की समीक्षा किए जाने की व्यवस्था रहेगी।

5 प्रतिशत छूट की जानकारी घर-घर पहुंचाने पर जोर

निगम आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि 5 प्रतिशत छूट और विशेष राजस्व वसूली शिविरों की जानकारी अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है। वार्ड स्तर पर सार्वजनिक मुनादी कराने के साथ ही पंपलेट, बैनर और होर्डिंग के जरिए लोगों को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप, चैटबॉट और नगर निगम के उपलब्ध अन्य प्रचार माध्यमों का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

समय पर टैक्स जमा करने का मिलेगा सीधा लाभ

निगम की इस पहल से उन संपत्तिधारकों को सीधे लाभ मिलेगा, जो चालू वित्तीय वर्ष का संपत्तिकर पूरा जमा कराएंगे। शिविरों के जरिए लोगों को अपने क्षेत्र में ही टैक्स जमा कराने की सुविधा मिलने से निगम कार्यालय तक आने की परेशानी भी कम होगी। नगर निगम का फोकस इस दौरान अधिक से अधिक करदाताओं को अभियान से जोड़ने पर रहेगा। इसके लिए जोन स्तर पर कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और प्रतिदिन की वसूली की जानकारी जुटाई जाएगी।

राजस्व वसूली बढ़ाने के साथ नागरिक सुविधा पर जोर

नगर निगम की ओर से एक तरफ बकाया संपत्तिकर की वसूली पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों के लिए भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। विशेष शिविर इसी उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि करदाता अपने नजदीकी शिविर में पहुंचकर संपत्तिकर जमा करा सकें और पात्र होने पर 5 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकें।16 से 30 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान में निगम मुख्यालय के अलावा सभी 10 जोनों में शिविर लगाए जाएंगे। निगम ने नागरिकों से निर्धारित अवधि में संपत्तिकर जमा कराने और उपलब्ध छूट का लाभ लेने की अपील की है।

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Updated on:

16 Sept 2026 08:24 am

Published on:

16 Sept 2026 08:22 am

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