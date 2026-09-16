Golf: पूर्व क्रिकेटर कपिल देव बोले- हर वर्ष छत्तीसगढ़ में हो गोल्फ का बड़ा टूर्नामेंट

बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया द्वारा 15 सितंबर को नवा रायपुर स्थित फेयरवे गोल्फ एंड कंट्री क्लब रिजॉर्ट में आयोजित प्रतिष्ठित डीपी वर्ल्ड नवा रायपुर ओपन 2026 कार्यक्रम में प्रतियोगिता की ट्रॉफी का अनावरण किया। गोल्फ टूर्नामेंट में देश-विदेश के 132 प्रोफेशनल गोल्फर हिस्सा ले रहे हैं।