Lab Assistant Recruitment: लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, यहाँ से करें डाउनलोड

कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ने की सलाह दी गई है। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय और आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए अभ्यर्थियों को पहले से तैयारी करने को कहा गया है। 20 सितंबर को होने वाली इस परीक्षा के जरिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अंतर्गत संबंधित पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उसकी जानकारी जांचने के साथ परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की योजना बनाने की सलाह दी गई है।