Lab Assistant Recruitment: लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, यहाँ से करें डाउनलोड

लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा (Photo Patrika)
Lab Assistant Exam: छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की ओर से नमूना सहायक/लैब असिस्टेंट पदों की भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नवा रायपुर के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। भर्ती परीक्षा 20 सितंबर, रविवार को आयोजित होगी। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक निर्धारित किया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है।
यह भर्ती परीक्षा कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नवा रायपुर के अंतर्गत नमूना सहायक, लैब असिस्टेंट (औषधि) और लैब असिस्टेंट (खाद्य) पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इन पदों पर चयन के लिए कर्मचारी चयन मंडल द्वारा परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र जारी होने के बाद अब परीक्षा की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में दर्ज परीक्षा केंद्र, परीक्षा तिथि और अन्य जरूरी निर्देशों को ध्यान से देख लें।
भर्ती परीक्षा का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश और अन्य प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन अपना प्रवेश पत्र साथ लेकर जाना जरूरी होगा। प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। इसलिए परीक्षा से पहले अभ्यर्थी अपने केंद्र का पता और वहां पहुंचने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।
कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ने की सलाह दी गई है। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय और आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए अभ्यर्थियों को पहले से तैयारी करने को कहा गया है। 20 सितंबर को होने वाली इस परीक्षा के जरिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अंतर्गत संबंधित पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उसकी जानकारी जांचने के साथ परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की योजना बनाने की सलाह दी गई है।
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