Tax Scam: भिलाई निगम टैक्स वसूली में धांधली, 11 संपत्तियों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी, एजेंसी को थमाया नोटिस

Municipal Corporation Tax Scam: नगर निगम भिलाई में संपत्तिकर और यूजर चार्ज की वसूली में गंभीर अनियमितता सामने आई है। प्रारंभिक जांच में 11 संपत्तियों के रिकॉर्ड में टैक्स की गलत गणना, बकाया की गलत एंट्री, यूजर चार्ज की कम वसूली और बिना आदेश नाम बदलने जैसी गड़बडिय़ां मिली हैं। इसके बाद आयुक्त ने वसूली का काम देख रही एजेंसी मेसर्स श्री पब्लिकेशन एंड स्टेशनर्स प्रा. लि. को नोटिस जारी कर तीन दिन में स्पष्ट जांच रिपोर्ट मांगी है। निगम का आरोप है कि सॉफ्टवेयर में नियमों के विपरीत गणना कर निगम को राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया और संपत्ति धारकों को फायदा पहुंचाया गया। माना जा रहा है कि जवाब के बाद एजेंसी को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।