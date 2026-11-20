Bhilai Municipal Election: नगर पालिक निगम भिलाई के चुनावी इतिहास में नेहरू नगर ऐसा क्षेत्र बनकर उभरा है, जहां समय-समय पर वार्डों की सीमाएं बदलीं, परिसीमन के बाद वार्डों के नंबर बदल गए और पार्षद पद के प्रत्याशी भी बदलते रहे, लेकिन चुनावी नतीजों में कोई बदलाव नहीं आया। अब तक हुए सभी निगम चुनावों व उपचुनावों में यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जीत का परचम लहराया है। यही कारण है कि नेहरू नगर को भाजपा का सबसे मजबूत चुनावी गढ़ माना जाता है। आगामी निगम चुनाव में भी इस क्षेत्र में कांग्रेस के सामने भाजपा के इस अजेय किले को भेदने की बड़ी चुनौती होगी।