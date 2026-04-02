CSVTU का बड़ा फैसला: अब सिर्फ अनपेड जर्नल्स में ही मान्य होंगे रिसर्च पेपर, गुणवत्ता सुधारने सख्त नियम लागू

दरअसल, अब तक कई मामलों में पैसे देकर निम्नस्तरीय जर्नल्स में शोध पत्र प्रकाशित कराए जा रहे थे। इन जर्नल्स में न तो समुचित समीक्षा (रिव्यू) होती थी और न ही शोध की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता था। इसके चलते त्रुटिपूर्ण और कमजोर शोध भी आसानी से प्रकाशित हो जाते थे। विवि ने इसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए यह सख्त निर्णय लिया है।