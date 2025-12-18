छात्रों के लिए खुशखबरी: CSVTU में 25 करोड़ से बनेगा हॉस्टल और सेंट्रल लाइब्रेरी, अब एडमिशन नहीं होंगे रद्द

यहां हॉस्टल नहीं है, ना ही कोई संसाधन है। बाहर पीजी में ठिकाना खोजें तो आने-जाने का टेंशन। बस भी नहीं चलती। यही वजह है कि छात्र कोर्स छोड़ रहे हैं। सुविधाएं न होने की वजह से हर साल प्रदेश और बाहरी राज्यों के छात्र सीएसवीटीयू यूटीडी किनारा करने लगे हैं। हर साल प्रदेश और बाहरी राज्यों के विद्यार्थी एडमिशन तो ले रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं होने की वजह से एडमिशन निरस्त करवा लेते हैं। ऐसा ही इस साल भी हुआ है, जब विद्यार्थियों ने पीजी में प्रवेश के बाद उसे निरस्त किया। हॉस्टल नहीं होने से विद्यार्थियों में बाहरी छात्रों में असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है, जो सीएसवीटीयू की छवि को खराब कर रहा है।