18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

छात्रों के लिए खुशखबरी: CSVTU में 25 करोड़ से बनेगा हॉस्टल और सेंट्रल लाइब्रेरी, अब एडमिशन नहीं होंगे रद्द

CG News: छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में अब जल्द ही खुद का हॉस्टल होगा। हॉस्टल की क्षमता 450 सीटर रहेगी।

2 min read
Google source verification

भिलाई

image

Khyati Parihar

Dec 18, 2025

सीएसवीटीयू में बनेगा 450 सीटर हॉस्टल व सेंट्रल लाइब्रेरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

सीएसवीटीयू में बनेगा 450 सीटर हॉस्टल व सेंट्रल लाइब्रेरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में अब जल्द ही खुद का हॉस्टल होगा। हॉस्टल की क्षमता 450 सीटर रहेगी। हाल ही में राज्य शासन ने तकनीकी विश्वविद्यालय सीएसवीटीयू को 250 सीटर हॉस्टल की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए विवि को 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं।

पिछली सरकार ने 100 सीटर हॉस्टल के लिए फंड जारी किया था। उसका भी निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय खुद लड़कियों के लिए 100 सीटर हॉस्टल का निर्माण करेगा। नेवई में बनने वाले हॉस्टल के लिए सीएसवीटीयू प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी के साथ औपचारिकाएं पूरी कर ली है।

अधूरी लाइब्रेरी होगी पूरी

यूटीडी भवनों के निर्माण के दौरान सेंट्रल लाइब्रेरी भी बनानी थी, जिसे बाद में फंड की कमी के कारण रोक दिया गया था। इस अधूरी लाइब्रेरी को भी तैयार करने का प्लान किया गया है। शासन से मिले फंड भी सेंट्रल लाइब्रेरी निर्माण का जिक्र भी है। यह तमाम निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी में पूरे होंगे।

ड्राइंग डिजाइन पहले से तैयार

सीएसवीटीयू को नवई भाठा में साल 2015 में नए भवन मिला था। तब इसका निर्माण हाऊसिंग बोर्ड की जिम्मेदारी थी। मुंबई की निजी आर्किटेक्चर फर्म ने सीएसवीटीयू की जरूरतों के निर्माण कार्य का ड्राइंग-डिजाइन बनाया था। पुराने हॉस्टल के डिजाइन के हिसाब से सौ सीटर हॉस्टल बनेंगे, लेकिन नए 250 सीटर हॉस्टल के लिए शासन व पीडब्ल्यूडी द्वारा तय ड्राइंग-डिजाइन में निर्माण होगा।

कैंपस में बनेंगे स्टाफ क्वार्टर

सीएसवीटीयू प्रशासन ने संभावना जताई है कि अगले साल तक कम से कम एक हॉस्टल जरूर बन जाएगा, जिससे यूटीडी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। उनको एडमिशन के बाद पीजी और भोजन की व्यवस्था के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सीएसवीटीयू को मिले 25 करोड़ रुपए में विश्वविद्यालयीन अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर का निर्माण भी कराया जाएगा। नए भवन के निर्माण के समय में यह प्रस्तावित था, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया था। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि आला अधिकारी कैंपस में तैयार होने वाले स्टाफ क्वार्टर में ही रहेंगे।

क्यों जरूरी है यहां हॉस्टल

यहां हॉस्टल नहीं है, ना ही कोई संसाधन है। बाहर पीजी में ठिकाना खोजें तो आने-जाने का टेंशन। बस भी नहीं चलती। यही वजह है कि छात्र कोर्स छोड़ रहे हैं। सुविधाएं न होने की वजह से हर साल प्रदेश और बाहरी राज्यों के छात्र सीएसवीटीयू यूटीडी किनारा करने लगे हैं। हर साल प्रदेश और बाहरी राज्यों के विद्यार्थी एडमिशन तो ले रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं होने की वजह से एडमिशन निरस्त करवा लेते हैं। ऐसा ही इस साल भी हुआ है, जब विद्यार्थियों ने पीजी में प्रवेश के बाद उसे निरस्त किया। हॉस्टल नहीं होने से विद्यार्थियों में बाहरी छात्रों में असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है, जो सीएसवीटीयू की छवि को खराब कर रहा है।

शासन से सीएसवीटीयू को 250 सीटर हॉस्टल के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए करीब 25 करोड़ रुपए का बजट मिला है। पहले भी सौ सीटर हॉस्टल निर्माण कराने फंड मिला था, जिसे अब शुरू कराएंगे। सीएसवीटीयू खुद सौ सीटर गल्र्स हॉस्टल तैयार करेगा। स्टाफ क्वार्टर भी बनेगा। - डॉ. अरुण अरोरा कुलपति, सीएसवीटीयू

ये भी पढ़ें

CG News: ऑनलाइन अटेंडेंस पर संकट, राजधानी में VSK ऐप से 91% रजिस्टर्ड शिक्षक रहे अनुपस्थित
रायपुर
वीएसके ऐप में शिक्षकों की सुस्ती (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 10:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / छात्रों के लिए खुशखबरी: CSVTU में 25 करोड़ से बनेगा हॉस्टल और सेंट्रल लाइब्रेरी, अब एडमिशन नहीं होंगे रद्द

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कलेक्टर साहब! क्या मेरा बेटा भी अनपढ़ ही रहेगा? स्कूल से नाम कटने पर फूट पड़ा पिता का दर्द

cg school news
भिलाई

NIT रायपुर के छात्रों ने बनाया स्मार्ट मेड बॉक्स, बिना बर्फ सुरक्षित रहेंगी वैक्सीन और इंसुलिन

NIT Raipur
भिलाई

बोरी में मिला महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस

Murder
भिलाई

B.Ed छात्रों के लिए बड़ी खबर, कम अटेंडेंस वाले होंगे परीक्षा से बाहर, नहीं होगी सुनवाई

CG B.ED 2025
भिलाई

नागपुर एयरपोर्ट से NSUI नेता गिरफ्तार, जानें मामला?

नागपुर एयरपोर्ट से NSUI नेता गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.