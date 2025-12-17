NIT रायपुर के छात्रों ने बनाया स्मार्ट मेड बॉक्स, बिना बर्फ सुरक्षित रहेंगी वैक्सीन और इंसुलिन

यह तकनीक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ठंडक पैदा कर बॉक्स के अंदर तापमान को स्थिर रखती है। इसमें लगे फैन और हीट रेजिस्टेंस सिस्टम तापमान में उतार-चढ़ाव नहीं होने देते, जिससे दवाइयां सुरक्षित रहती हैं। इस मेड बॉक्स को और अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए इसमें माइक्रो-कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से इंटरनेट के जरिए हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग भी यह देख सकते हैं कि वैक्सीन या दवाइयों के लिए तय किया गया तापमान सही बना हुआ है या नहीं।