नागपुर एयरपोर्ट से NSUI नेता गिरफ्तार… छत्तीसगढ़ छोडक़र दिल्ली भागने की फिराक में था, जानें क्या है पूरा मामला?

एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि आरोपी आकाश कन्नौजिया ने अपने साथियों के साथ प्राचार्य डॉ. विनय शर्मा के कक्ष में घुसकर न केवल बदसलूकी की, बल्कि उन्हें चप्पलों की माला पहनाने का प्रयास किया। यह भी आरोप है कि प्राचार्य की मेज पर बैठकर अश्लील गालियां दीं, सरकारी दस्तावेजों को फाड़ा और स्याही डालकर उन्हें नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने अपराध दर्ज किया, लेकिन सभी आरोपी फरार हो चुके थे।