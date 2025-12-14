नागपुर एयरपोर्ट से NSUI नेता गिरफ्तार… छत्तीसगढ़ छोडक़र दिल्ली भागने की फिराक में था, जानें क्या है पूरा मामला?

नागपुर एयरपोर्ट से NSUI नेता गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष में घुसकर अभद्रता और गुंडई करने के मामले में फरार चल रहा एनएसयूआई का महासचिव आकाश कन्नौजिया आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया। पुलिस को चकमा देकर दिल्ली भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को क्राइम ब्रांच की टीम ने नागपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले में पूर्व मानदेय प्राध्यापक नितेश गुप्ता मोबाइल स्विच ऑफ कर फरार है। इसके अलावा आनंद यदु, आशीष कालो, भौमिक पटेल, अंशुल शर्मा समेत अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर सभी आरोपियों की पहचानकर रही है। एएसपी पद्मश्री तंवर ने स्पष्ट किया कि प्राचार्य से बदसलूकी, छात्रों के फॉर्म फाडऩे और शासकीय दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाने में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि आरोपी आकाश कन्नौजिया ने अपने साथियों के साथ प्राचार्य डॉ. विनय शर्मा के कक्ष में घुसकर न केवल बदसलूकी की, बल्कि उन्हें चप्पलों की माला पहनाने का प्रयास किया। यह भी आरोप है कि प्राचार्य की मेज पर बैठकर अश्लील गालियां दीं, सरकारी दस्तावेजों को फाड़ा और स्याही डालकर उन्हें नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने अपराध दर्ज किया, लेकिन सभी आरोपी फरार हो चुके थे।
शुरुआत में पुलिस ने दीपक पाल और हरदीप रात्रे को गिरफ्तार किया। सूचना मिली कि मुख्य आरोपी आकाश कन्नौजिया प्रदेश छोडक़र भागने की कोशिश कर रहा है। एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर क्राइम ब्रांच की विशेष टीम ने पीछा करते हुए उसे नागपुर एयरपोर्ट पर धर दबोचा। आरोपी को हिरासत में लेकर भिलाई लाया जा रहा है।
