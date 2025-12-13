शीतलहर का प्रकोप.. आज से 15 जनवरी तक बदली स्कूलों की टाइमिंग, कलेक्टर का बड़ा फैसला

School Time Change: दुर्ग जिला इन दिनों भीषण शीतलहर की चपेट में है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री और गिरने की चेतावनी जारी की है। ऐसे में बढ़ती ठंड और बच्चों को स्कूल आने-जाने में हो रही परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों का नया संचालन समय लागू कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से 15 जनवरी तक लागू रहेगा।