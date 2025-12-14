Bhilai Steel Plant: BSP के वरिष्ठ अधिकारी और ठेकेदार गिरफ्तार, ढाई साल पहले हादसे में मजदूर की हुई थी मौत

BSP के वरिष्ठ अधिकारी और ठेकेदार गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Bhilai Steel Plant: भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में लापरवाहीपूर्ण कार्य के दौरान हुए हादसे में एक मजदूर की मौत के मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी और ठेकेदार सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एसएमएस-2 के मुख्य महाप्रबंधक सुशांता कुमार घोषाल, शिफ्ट इंचार्ज (यांत्रिकी) धीरेन्द्र कुमार कुशवाहा और मारुति कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार अभय कुमार को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि, बाद में सभी को न्यायालय से जमानत मिल गई।
भिलाई भट्ठी थाना प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि वर्ष 2023 के एक मामले की विस्तृत जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। घटना 25 अप्रैल 2023 की है, जब भिलाई इस्पात संयंत्र के एसएमएस-2 कंटीन्यूअस कास्टिंग शॉप के कास्टर-6 में इक्यूपमेंट कूलिंग पाइपलाइन बदली जा रही थी।
पाइप शिफ्टिंग के दौरान वहां मौजूद ज्वलनशील पदार्थ में अचानक आग लग गई। हादसे में ठेका श्रमिक राजू तांडी, रमेश मौर्य, अमित सिंह और रंजीत सिंह गंभीर रूप से झुलस गए। सभी को तत्काल उपचार के लिए सेक्टर-9 स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान रंजीत सिंह की मौत हो गई।
पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दुर्घटना बीएसपी प्रबंधन और ठेकेदार की घोर लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण कार्यशैली का परिणाम थी। पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए बिना श्रमिकों से जोखिमपूर्ण कार्य कराया जा रहा था। इस आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 304(ए) और 285 के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया।
