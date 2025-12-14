Bhilai Steel Plant: BSP के वरिष्ठ अधिकारी और ठेकेदार गिरफ्तार, ढाई साल पहले हादसे में मजदूर की हुई थी मौत

Bhilai Steel Plant: भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में लापरवाहीपूर्ण कार्य के दौरान हुए हादसे में एक मजदूर की मौत के मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी और ठेकेदार सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एसएमएस-2 के मुख्य महाप्रबंधक सुशांता कुमार घोषाल, शिफ्ट इंचार्ज (यांत्रिकी) धीरेन्द्र कुमार कुशवाहा और मारुति कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार अभय कुमार को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि, बाद में सभी को न्यायालय से जमानत मिल गई।