भविष्य की उड़ान..! NIT रायपुर 16वां दीक्षांत समारोह कल, 1382 विद्यार्थियों को मिलेगी उपाधि…

NIT Raipur: रायपुर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर अपना 16वां दीक्षांत समारोह 9 नवंबर 2025, रविवार को मनाने जा रहा है। समारोह संस्थान के दीप्तिमान ऑडिटोरियम में आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल होंगे। वे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्रदान करेंगे।