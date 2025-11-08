भविष्य की उड़ान..! NIT रायपुर 16वां दीक्षांत समारोह कल, 1382 विद्यार्थियों को मिलेगी उपाधि...(photo-patrika)
NIT Raipur: रायपुर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर अपना 16वां दीक्षांत समारोह 9 नवंबर 2025, रविवार को मनाने जा रहा है। समारोह संस्थान के दीप्तिमान ऑडिटोरियम में आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल होंगे। वे विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्रदान करेंगे।
समारोह में कुल 1382 विद्यार्थियों को उपाधि दी जाएगी, जिसमें बी.टेक, एम.टेक, एमसीए, एमएससी और पीएचडी शामिल हैं। इनमें 54 विद्यार्थियों को स्वर्ण, 27 को रजत और 15 को कांस्य पदक से सम्मानित किया जाएगा। बी.टेक कंप्यूटर साइंस की छात्रा बी. टिंकू को सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी घोषित किया गया है।
एनआईटी रायपुर ने 2025 में टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में 1001–1200 स्थान प्राप्त कर अपनी पहचान बनाई है। संस्थान ने 15 फैकल्टी मेंबर्स को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल किए जाने का गौरव भी हासिल किया।
राव ने बताया, संस्थान में शीघ्र ही श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (MACIEET) की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 71 करोड़ रुपए की सहायता मिली है। यह केंद्र एआई, रोबोटिक्स, स्वच्छ ऊर्जा और स्टार्टअप इनोवेशन के क्षेत्र में काम करेगा।
राव ने बताया,संस्थान ने पांच अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, दस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम और कई कार्यशालाओं का आयोजन किया। नासा स्पेस एप्स चैलेंज जैसे नवाचार कार्यक्रमों में भी संस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है।
