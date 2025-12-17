कलेक्टर साहब! क्या मेरा बेटा भी अनपढ़ ही रहेगा? स्कूल से नाम कटने पर फूट पड़ा पिता का दर्द

ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी स्कूल में ताला बंद रहने और अव्यवस्थाओं से जुड़ी शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अधिकारियों ने केवल आश्वासन दिए। न कोई ठोस कार्रवाई हुई, न सुधार। अब उसी लापरवाही का खमियाजा एक मासूम बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। गांव में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान पाठक मनमर्जी से फैसले ले रहे हैं और गरीब परिवार के बच्चे के साथ भेदभाव किया गया है।