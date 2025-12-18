18 दिसंबर 2025,

भिलाई

Amrit Mission 0.2: राज्य सरकार से नए साल में मिल सकता है बड़ा तोहफा, 1.34 अरब की योजना की है तैयारी…

Amrit Mission 0.2: भिलाई जिले में नगर निगम, रिसाली ने केंद्र सरकार की अमृत मिशन 0.2 योजना के तहत दूसरे चरण में बहुप्रतीक्षित पेयजल परियोजना को मूर्त रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Dec 18, 2025

राज्य सरकार से नए साल में मिल सकता है बड़ा तोहफा(photo-patrika)

Amrit Mission 0.2: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नगर निगम, रिसाली ने केंद्र सरकार की अमृत मिशन 0.2 योजना के तहत दूसरे चरण में बहुप्रतीक्षित पेयजल परियोजना को मूर्त रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। निगम ने करीब 1.34 अरब रुपए (13,487 लाख) की लागत का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को स्वीकृति के लिए भेज दिया है।

प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की स्थिति में नए साल में यह परियोजना रिसाली नगर निगम क्षेत्र के लिए राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात साबित होगी। अमृत मिशन 0.2 केंद्र सरकार की योजना है।

Amrit Mission 0.2: 25 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की परियोजना

बीएसपी द्वारा निगम को हस्तांतरित 300 एकड़ भूमि पर पहले से अतिक्रमण होने के कारण निगम को भविष्य में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी करनी होगी, ताकि फिल्टर प्लांट, पानी टंकी और अन्य अधोसंरचनात्मक कार्य समय पर पूरे किए जा सकें। यह परियोजना आगामी 25 वर्षों की जलापूर्ति आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

बीएसपी से जुड़ी है आधी से ज्यादा आबादी

नगर निगम, रिसाली की आधे से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीएसपी से जुड़ी है। बीएसपी के नियमित कर्मचारी, ठेका श्रमिक, व्यापारी और घरेलू कामगार बड़ी संख्या में निवास करते हैं। स्थायी और गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति की आवश्यक है।

भलाई निगम पर निर्भरता होगी खत्म

अब तक रिसाली निगम क्षेत्र की जलापूर्ति भिलाई नगर निगम के 66 एमएलडी पानी पर निर्भर रही है। अमृत मिशन 0.2 के तहत प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत रिसाली निगम 30 एमएलडी क्षमता का स्वयं का फिल्टर प्लांट स्थापित करेगा, जिससे नगर निगम को आत्मनिर्भर जलापूर्ति व्यवस्था मिल सकेगी।

शिवनाथ नदी से आएगा पानी

प्रस्तावित योजना के अनुसार पानी शिवनाथ नदी से लिया जाएगा। मरोदा क्षेत्र की तर्ज पर रिसाली निगम के लिए इंटक वेल एवं जलशोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) की व्यवस्था की जाएगी। शोधन के बाद पानी की आपूर्ति बीएसपी के वार्डों को छोडक़र शेष लगभग 34 वार्डों में की जाएगी, जिससे करीब 1.50 लाख आबादी को सीधा लाभ मिलेगा।

बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है लक्ष्य अमृत मिशन 0.2 के तहत रिसाली निगम क्षेत्र में फिल्टर प्लांट बनाकर तांदुला जलाशय या अन्य स्रोतों से स्थायी जलापूर्ति की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद है जल्द ही स्वीकृति मिलेगी।

Updated on:

18 Dec 2025 04:26 pm

Published on:

18 Dec 2025 04:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Amrit Mission 0.2: राज्य सरकार से नए साल में मिल सकता है बड़ा तोहफा, 1.34 अरब की योजना की है तैयारी…

