Amrit Mission 0.2: राज्य सरकार से नए साल में मिल सकता है बड़ा तोहफा, 1.34 अरब की योजना की है तैयारी…

Amrit Mission 0.2: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नगर निगम, रिसाली ने केंद्र सरकार की अमृत मिशन 0.2 योजना के तहत दूसरे चरण में बहुप्रतीक्षित पेयजल परियोजना को मूर्त रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। निगम ने करीब 1.34 अरब रुपए (13,487 लाख) की लागत का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को स्वीकृति के लिए भेज दिया है।