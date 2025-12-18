CG News: ऑनलाइन अटेंडेंस पर संकट, राजधानी में VSK ऐप से 91% रजिस्टर्ड शिक्षक रहे अनुपस्थित

CG News: शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए वीएसके (विद्या समीक्षा केंद्र) ऐप पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। लेकिन ऐप को डाउनलोड करने में शिक्षक रुचि नहीं दिखा रहे हैं। राज्य में लगभग 80 हजार शिक्षकों ने ऐप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन किया है। यानी राज्य में कार्यरत कुल 1,78,731 शिक्षकों का लगभग 45 फीसदी है। राजधानी रायपुर में ही मात्र 18 फीसदी शिक्षकों ने वीएसके ऐप में रजिस्ट्रेशन किया है।