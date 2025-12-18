18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: ऑनलाइन अटेंडेंस पर संकट, राजधानी में VSK ऐप से 91% रजिस्टर्ड शिक्षक रहे अनुपस्थित

CG News: राज्य में 45% और रायपुर में सिर्फ 18% पंजीकरण, जबकि रजिस्टर्ड शिक्षकों में 91% अनुपस्थित पाए गए।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 18, 2025

वीएसके ऐप में शिक्षकों की सुस्ती (photo source- Patrika)

वीएसके ऐप में शिक्षकों की सुस्ती (photo source- Patrika)

CG News: शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए वीएसके (विद्या समीक्षा केंद्र) ऐप पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। लेकिन ऐप को डाउनलोड करने में शिक्षक रुचि नहीं दिखा रहे हैं। राज्य में लगभग 80 हजार शिक्षकों ने ऐप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन किया है। यानी राज्य में कार्यरत कुल 1,78,731 शिक्षकों का लगभग 45 फीसदी है। राजधानी रायपुर में ही मात्र 18 फीसदी शिक्षकों ने वीएसके ऐप में रजिस्ट्रेशन किया है।

CG News: सभी जिलों में किया गया लागू

रायपुर जिले में कुल 8503 शिक्षक कार्यरत है। इसमें से 1599 शिक्षक ही रजिस्टर्ड है। वहीं, 15 दिसंबर के डेटा के अनुसार, कुल रजिस्टर्ड शिक्षकों में से 91.43 फीसदी यानी 1462 शिक्षक अनुपस्थित रहे। इसे देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐप डाउनलोड कराने के लिए सभी संस्था प्रमुखों को आदेश भी जारी किया है।

वीएसके ऐप सितंबर माह में ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे महासमुंद, बेमेतरा, सूरजपुर, दंतेवाड़ा और रायगढ़ में लागू किया गया था। उसके बाद विभाग की ओर से इसे सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। जानकारों के अनुसार, ऐप डाउनलोड करने में शिक्षकों को कई दिक्कतें आ रही हैं। वहीं, पहले पांच जिन जिलों में शुरू किया गया था, डाउनलोड उन्हीं जिलों में ज्यादा होंगे। बाकि जगह रजिस्ट्रेशन बहुत ही कम है।

रियल टाइम उपस्थिति का पता

जानकारों ने बताया कि ऐप से शिक्षकों की रियल टाइम उपस्थिति का पता चलेगा। साथ ही गड़बड़ी कर अटेंडेंस लगाने वाले शिक्षकों पर लगाम लगाई जा सकेगी। ऐेप विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा संचालित है, जो डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए स्कूलों से वास्तविक समय का डेटा एकत्र करता है और उसका विश्लेषण करता है।

ऐप से शिक्षक और छात्र की उपस्थिति दर्ज की जाती है। हाजिरी दर्ज करने के लिए शिक्षक को स्कूल के 100 मीटर के दायरे में होना चाहिए। शिक्षकों को ऐप के माध्यम से छुट्टी और अन्य ड्यूटी के लिए आवेदन करने और उसके अनुमोदन की स्थिति की सुविधा मिलती है। ऐप एआई का उपयोग करके स्कूलों से वास्तविक समय का डेटा एकत्र और विश्लेषण करता है।

ऐप डाउनलोड कर उपस्थिति करें सुनिश्चित

CG News: जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती ने एक और आदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा तैयार ऐप को डाउनलोड कर रजिस्टर करके नियमित शिक्षकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज किया जाना है। इसलिए ऐप में नियमित रूप से शिक्षकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 07:59 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: ऑनलाइन अटेंडेंस पर संकट, राजधानी में VSK ऐप से 91% रजिस्टर्ड शिक्षक रहे अनुपस्थित

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ की आवास योजनाओं में गड़बड़ी, 4.05 करोड़ की सहायता बिना जांच बांटी

छत्तीसगढ़ की आवास योजनाओं में गड़बड़ी (photo source- Patrika)
रायपुर

ड्रग्स तस्करी में नेताओं के रिश्तेदारों की एंट्री, बड़ी खेप के साथ पकड़े गए पूर्व यूथ कांग्रेस नेता… साथी फरार

ड्रग्स के साथ पकड़े गए पूर्व यूथ कांग्रेस नेता (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

सुकमा में बदली तस्वीर, नक्सल छोड़कर विकास का रास्ता

छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति से लौटी उम्मीदें (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

ED की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए कवासी लखमा

CG Liquor Scam: ED की स्पेशल कोर्ट में पेश हुए कवासी लखमा, जेल में तबीयत खराब होने का दावा, बोले- बीमारी से जूझ रहा हूं(photo-patrika)
रायपुर

बकाया बिजली बिल पर दो नियम!

CG Electricity Bill: बकाया बिजली बिल पर दो नियम! आम जनता के कट रहे कनेक्शन, सरकारी विभागों पर 20 करोड़ से ज्यादा बचा..(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.