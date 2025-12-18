नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, पूर्व CM बघेल भी रहे मौजूद, पुलिस के साथ हुई झूमाझटकी

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन (photo source- Patrika)
National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राजधानी में भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर के घेराव का प्रयास किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमाकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के पोस्टर पर कालिख पोत कर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित अन्य वरिष्ठ नेता विशेष रूप से मौजूद थे।
तय कार्यक्रम के अनुसार, पंडरी में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। कांग्रेस नेता नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यालय घेरने आगे बढ़े। मेकाहारा चौक के पास कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्कामुक्की हो गई। कार्यकर्ता बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़े।
हालांकि, कुछ दूर बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैज ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा का षड्यंत्र बेनकाब हो गया। लोकतंत्र पर हमले और विपक्ष को दबाने की राजनीति के खिलाफ भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर का घेराव किया गया। एजेंसियों का दुरुपयोग कर एक दशक तक हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की छवि धूमिल करने के बाद अब भाजपा बेनकाब हो चुकी है।
National Herald Case: पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मोदी सरकार केन्द्रीय एजेंसियों को विपक्षी आवाज को कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रही है। जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग कर भाजपा विपक्ष को डराना और धमकाना चाहती है, उसके खिलाफ हम सब एकजुट हैं।
इस दौरान सत्यनारायण शर्मा, उमेश पटेल, द्वारिकाधीश यादव, विकास उपाध्याय, श्रीकुमार मेनन, राजेन्द्र पप्पू बंजारे, सुशील आनंद शुक्ला, पंकज शर्मा, धनंजय सिंह ठाकुर, राहुल इंदुरिया, मोहम्मद सिद्दीक सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।
