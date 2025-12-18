नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, पूर्व CM बघेल भी रहे मौजूद, पुलिस के साथ हुई झूमाझटकी

National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राजधानी में भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर के घेराव का प्रयास किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमाकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के पोस्टर पर कालिख पोत कर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित अन्य वरिष्ठ नेता विशेष रूप से मौजूद थे।