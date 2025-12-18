18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, पूर्व CM बघेल भी रहे मौजूद, पुलिस के साथ हुई झूमाझटकी

National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा दफ्तर घेरने का प्रयास किया। रायपुर में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक लिया, इस दौरान झूमाझटकी हुई।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 18, 2025

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन (photo source- Patrika)

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन (photo source- Patrika)

National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को राजधानी में भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर के घेराव का प्रयास किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमाकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के पोस्टर पर कालिख पोत कर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित अन्य वरिष्ठ नेता विशेष रूप से मौजूद थे।

National Herald Case: कार्यकर्ता बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़े

तय कार्यक्रम के अनुसार, पंडरी में बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। कांग्रेस नेता नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यालय घेरने आगे बढ़े। मेकाहारा चौक के पास कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्कामुक्की हो गई। कार्यकर्ता बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़े।

हालांकि, कुछ दूर बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैज ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा का षड्यंत्र बेनकाब हो गया। लोकतंत्र पर हमले और विपक्ष को दबाने की राजनीति के खिलाफ भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर का घेराव किया गया। एजेंसियों का दुरुपयोग कर एक दशक तक हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की छवि धूमिल करने के बाद अब भाजपा बेनकाब हो चुकी है।

अदालत के फैसले ने कर दिया स्पष्ट कर

National Herald Case: पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मोदी सरकार केन्द्रीय एजेंसियों को विपक्षी आवाज को कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रही है। जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग कर भाजपा विपक्ष को डराना और धमकाना चाहती है, उसके खिलाफ हम सब एकजुट हैं।

इस दौरान सत्यनारायण शर्मा, उमेश पटेल, द्वारिकाधीश यादव, विकास उपाध्याय, श्रीकुमार मेनन, राजेन्द्र पप्पू बंजारे, सुशील आनंद शुक्ला, पंकज शर्मा, धनंजय सिंह ठाकुर, राहुल इंदुरिया, मोहम्मद सिद्दीक सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 09:12 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, पूर्व CM बघेल भी रहे मौजूद, पुलिस के साथ हुई झूमाझटकी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: विधानसभा में बड़ा फैसला! दुकानों में 9 घंटे से अधिक काम कराने पर मिलेगा ओवरटाइम

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम में संशोधन (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी ठंड की मार, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण शीतलहर का अलर्ट

छत्तीसगढ़ मौसम: कड़ाके की ठंड का टॉर्चर (photo source- Patrika)
रायपुर

अंकिता लोखंडे केस से जुड़ा इनपुट, कोयला कारोबारियों से 15 करोड़ सरेंडर

अभिनेत्री अंकिता लोखंडे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

छत्तीसगढ़ की आवास योजनाओं में गड़बड़ी, 4.05 करोड़ की सहायता बिना जांच बांटी

छत्तीसगढ़ की आवास योजनाओं में गड़बड़ी (photo source- Patrika)
रायपुर

ड्रग्स तस्करी में नेताओं के रिश्तेदारों की एंट्री, बड़ी खेप के साथ पकड़े गए पूर्व यूथ कांग्रेस नेता… साथी फरार

ड्रग्स के साथ पकड़े गए पूर्व यूथ कांग्रेस नेता (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.