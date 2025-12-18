CG CAG Report: कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 3 लाख से ज्यादा आय वालों को मिला सरकारी आवास

CG CAG Report: विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कैग) की सिविल रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। इसमें आवास एवं श्रमिक कल्याण योजनाओं में भारी वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया गया है। कैग की जांच बिलासपुर, रायपुर और कोरबा नगर निगम, प्रेमनगर नगर पंचायत सहित चार नगरीय निकायों में 3 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले 71 अपात्र लोगों को किफायती आवास दे दिए गए। इसके अलावा 250 लाभार्थियों को 4.05 करोड़ की सहायता राशि बिना जांच के दे दी गई।