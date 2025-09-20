फर्जी नौकरी, शराबखोरी और छात्रा से छेड़खानी… एक शिक्षक बर्खास्त, 2 पर गिरी निलंबन की गाज

बम्हनीडीह ब्लॉक के शाप्राशा रीवाडीह में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी अम्ब्रोस खलखो 27 एवं 28 अगस्त २०२५ को बिना सूचना स्कूल से अनुपस्थित रहने, 29.08.2025 को बिना सूचना के दोपहर 12 से 4 बजे तक शाला से गायब रहे और बाद में शराब पीकर नशे की हालात में स्कूल पहुंचने और 12.09.2025 को ग्राम पंचायत पोड़ीशंकर के आश्रिम मोहल्ला शाप्राशा रीवाडीह में शराब पीकर स्कूल पहुंचने और शिक्षकों व ग्रामीणों से दुर्व्यव्हार करने की शिकायत पर बम्हनीडीह़ बीईओ के द्वारा नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। लेकिन न कोई जवाब दिया गया और न ही कार्यालय में उपस्थिति दी। इस कृत्य पर डीईओ ने 19 सितंबर 2025 को निलंबन आदेश जारी करते हुए सहायक शिक्षक एलबी अम्ब्रोस खलखो को निलंबित करने की कार्रवाई की।