CG Ration: राशन दुकानों में कांटेमारी, चल रहा वसूली अभियान, एफआईआर सहित दुकान निलंबन की कार्रवाई

राशन दुकानों में गड़बड़ी की बात करें तो कवर्धा ब्लाक में संचालित 6 दुकानें, बोड़ला में 5, लोहारा में 7, पंडरिया में 3, पिपरिया में 7, कुकदूर में 2, कुंडा में 1 व रेंगाखार क्षेत्र में 5 राशन दुकानें शामिल है। जिनका संचालन अलग-अलग महिला स्व सहायता समूहों द्वारा की जा रही है। जिनके दुकानों से कुल 34 हजार क्विंटल से अधिक चावल की कमी पाई गई थी। ऐसे ही नमक व शक्कर की भी कमी थी। 34 हजार क्विंटल चावल में से 29 हजार क्विंटल चावल की वसूली कर ली गई है। लेकिन अभी भी 5 हजार क्विंटल के करीब वसूली बाकी है, जिसे तहसील न्यायालय को सौंप दिया गया है, जिनके द्वारा वसूली में कोई खासा रफ्तार नजर नहीं आ रहा है।