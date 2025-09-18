NHM कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर सियासत गरमाई, कांग्रेस बोली- भाजपा कर रही धोखा…

केन्द्र की सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकार चाहे तो एनएचएम कर्मचारियों की मांग पर निर्णय ले सकती है, फिर स्वास्थ्य मंत्री का केन्द्र को पत्र लिखने का बहाना करना एनएचएम कर्मचारियों के साथ धोखा है। शुक्ला ने कहा, भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गांरटी के नाम पर एनएचएम कर्मचारियों से वादा किया था कि सरकार बनने के तत्काल बाद पूरा किया जाएगा।