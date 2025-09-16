380 NHM कर्मचारियों ने मांगी इच्छामृत्यु, इन 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 दिनों से धरने पर बैठे… जानें सरकार ने क्या कहा!

वहीं सरकार एनएचएम कर्मियों की 5 मांगें पूरी करने आश्वासन भी दे चुकी है। लेकिन कर्मचारी लिखित में मांग रहे है। लेकिन बात नहीं बन पाई है। अब कर्मचारी आर-पार की लड़ाई पर उतर आए, ये कर्मचारी सोमवार धरना स्थल पर बड़ी संख्या में पहुंचे। कई कर्मचारी अपने बच्चों के साथ पहुंचे। साथ ही सभी कर्मचारी इच्छामृत्यु की मांग राज्यपाल से की गई। जिला कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. कार्तिक बघेल ने बताया कि इस बीच 25 से अधिक लीडर्स को सेवा से पृथक भी कर दिया गया है तथा फिर एक बार सभी को चेतावनी पत्र जारी कर कहा गया है कि वह हड़ताल समाप्त करें, अन्यथा उनकी भी बर्खास्तगी की जाएगी।