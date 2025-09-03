10 सूत्री मांगों को लेकर NHM का प्रदर्शन, स्वास्थ्य संचालनालय का किया घेराव, देखें फोटो

CG Protest: छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने 10 सूत्री मांगों को लेकर नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य संचालनालय का मंगलवार को घेराव किया। Photo By – Trilochan Manikpuri
CG Protest: हाथों में पोस्टर लेकर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए जो करीब 3 घंटे तक चलता रहा।
प्रदर्शन के दौरान संचालनालय से अधिकारियों ने एनएचएम प्रतिनिधियों से चर्चा के लिए बुलाया।
जहां पर मांगों को पूरा करने की बात हुई। आश्वासन मिलने की बात पर एनएचएम कार्यकर्ता हड़ताल जारी रखने की बात कहकर वापस लौट आए। Photo By – Trilochan Manikpuri
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीआरजी और कोबरा के जवानों से भेंट की और उन्हें सम्मानित किया, सभी सुरक्षाबलों के जवानों को हृदय से बधाई
बेबीलोन टावर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद 50 लोगों को बचाया, 8 लोग धुएं में दम घुटने के कारण हुए बेहोश