रायपुर

10 सूत्री मांगों को लेकर NHM का प्रदर्शन, स्वास्थ्य संचालनालय का किया घेराव, देखें फोटो

छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने 10 सूत्री मांगों को लेकर नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य संचालनालय का मंगलवार को घेराव किया।

रायपुर

Chandu Nirmalkar

Trilochan Manikpuri

Sep 03, 2025

CG Protest

CG Protest: छत्तीसगढ़ प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने 10 सूत्री मांगों को लेकर नवा रायपुर स्थित स्वास्थ्य संचालनालय का मंगलवार को घेराव किया। Photo By – Trilochan Manikpuri

CG Protest:

CG Protest: हाथों में पोस्टर लेकर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए जो करीब 3 घंटे तक चलता रहा।

CG Protest:

प्रदर्शन के दौरान संचालनालय से अधिकारियों ने एनएचएम प्रतिनिधियों से चर्चा के लिए बुलाया।

CG Protest:

जहां पर मांगों को पूरा करने की बात हुई। आश्वासन मिलने की बात पर एनएचएम कार्यकर्ता हड़ताल जारी रखने की बात कहकर वापस लौट आए। Photo By – Trilochan Manikpuri

Updated on:

03 Sept 2025 02:36 pm

Published on:

03 Sept 2025 02:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / 10 सूत्री मांगों को लेकर NHM का प्रदर्शन, स्वास्थ्य संचालनालय का किया घेराव, देखें फोटो

