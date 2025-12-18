CG News: विधानसभा में बड़ा फैसला! दुकानों में 9 घंटे से अधिक काम कराने पर मिलेगा ओवरटाइम

CG News: किसी भी कर्मचारी को एक दिन में 9 घंटे से अधिक निरंतर कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगा। किसी दुकान या स्थापना में एक पाली में विश्राम अंतराल सहित कार्य के कुल घंटे की अवधि, साढ़े 10 घंटे से अधिक नहीं होगी और यदि कर्मकार को अनिरंतर प्रकृति के कार्य या अतिआवश्यक कार्य सौंपे गए हैं तो कार्य की कुल अवधि 12 घंटे से अधिक नहीं होगी।