CG News: पीएम श्री स्कूल के सहायक शिक्षक पर गिरी गाज, तत्काल प्रभाव से निलंबित, जानें वजह…

CG News: निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलौदाबाजार निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते देने की बात कही गई हैं। लेकिन फिर वही सवाल निकलकर सामने आने लगा है कि युक्तियुक्तकरण के अभ्यावेदन में जिस प्रकार खेल किया था, उसी प्रकार का खेल निलंबन की बहाली में न हो जाए और सिमगा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में पोस्टिंग होने के बजाय कसडोल विकासखंड के किसी स्कूल पोस्टिंग न करा ले आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी।