CG Crime: कसडोल से महासमुंद तक फैले गैंग का नेटवर्क उजागर, मोबाइल, चाकू व नकदी जब्त, 6 आरोपी गिरफ्तार

पूछताछ में आरोपियों ने कसडोल व पलारी क्षेत्र में लूट, चाकूबाजी और मारपीट की कई घटनाओं को स्वीकार किया। पुलिस ने इनके पास से 2 चाकू, 4 मोबाइल, एक मोटरसाइकिल और 3720 रुपए नकद बरामद किया। कई पीड़ितों ने भयवश रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, जिन्हें पुलिस द्वारा संपर्क कर एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोपियों के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई, गैंग हिस्ट्रीशीट खोलना तथा संगठित अपराध की धाराओं के तहत आगे की कानूनी प्रयिा जारी है।