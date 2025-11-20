CG Crime: कसडोल से महासमुंद तक फैले गैंग का नेटवर्क उजागर, मोबाइल, चाकू व नकदी जब्त, 6 आरोपी गिरफ्तार

CG Crime: पलारी जिले में राहगीरों पर चाकू से हमला कर लूटपाट करने वाले शातिर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में लगातार हो रही घटनाओं के बाद पुलिस के लिए आरोपियों की पकड़ बड़ी चुनौती बनी हुई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर 8 मामलों का खुलासा किया है।
13 नवंबर को ग्राम रोहांसी-खपरी नाला, घोटिया और कुसमी मार्ग पर रुके राहगीरों पर आरोपियों ने मोटरसाइकिल से पहुंचकर चाकू की नोक पर लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। पीड़ितों को गंभीर चोटें आई थीं। इसके अलावा, 15 नवंबर को ग्राम मगरचबा में एक ट्रक चालक से भी मारपीट कर चाकू मारते हुए लूट की गई। लगातार घटनाओं से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी।
पलारी थाना एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थलों का सूक्ष्म निरीक्षण किया, प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की तथा आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया। फुटेज के आधार पर 6 आरोपियों की पहचान कर उनके ठिकानों पर दबिश दी गई और याशुदास मानिकपुरी, प्रवीण भाट, ऋतुराज यादव, ऋषभ पैकरा, राहुल ध्रुव एवं कुलेश्वर धींवर को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में आरोपियों ने कसडोल व पलारी क्षेत्र में लूट, चाकूबाजी और मारपीट की कई घटनाओं को स्वीकार किया। पुलिस ने इनके पास से 2 चाकू, 4 मोबाइल, एक मोटरसाइकिल और 3720 रुपए नकद बरामद किया। कई पीड़ितों ने भयवश रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, जिन्हें पुलिस द्वारा संपर्क कर एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोपियों के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई, गैंग हिस्ट्रीशीट खोलना तथा संगठित अपराध की धाराओं के तहत आगे की कानूनी प्रयिा जारी है।
बड़ी खबरेंView All
बलोदा बाज़ार
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग