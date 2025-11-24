CG News: बंद होने के कगार पर पंहुचा पोहा मिलें, धान की बढ़ रही कीमत से मालिकों की हालत खराब

सामान्य दिनों में पोहा मिलों की संचालन अवधि 9 घंटे होती है। परंतु अब मिले बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इन दिनों पोहा मिल का व्यापार काफी खराब हो चुका है। जिसका एकमात्र कारण है कि अन्य राज्यों में धान का भाव छत्तीसगढ़ की तुलना में काफी कम है जिससे उन्हें पोहा की उत्पादन लागत कम पड़ती है जिससे वह बाजार में आसानी से पोहा बेच पाने में सफल हो रहे हैं। जबकि व्यापारी छत्तीसगढ़ का पोहा लेने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उसकी कीमत अधिक है। मिल मालिकों की स्थिति काफी खराब हो चुकी है मिले एक माह में मात्र ले दे कर 15 दिन ही मुश्किल से चल पा रही है। कुछ पोहा मिल मालिक तो मजबूरी में मिलो को चलाने में लगे हुए हैं ताकि जो मजदूर है वह इधर-उधर ना हो जाए। नुकसान झेलकर भी व्यापार करने के लिए विवश है व्यापारी।