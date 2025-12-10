CM साय आज करेंगे 101 करोड़ के 119 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, ग्रामीण सुविधाओं में होगा बड़ा सुधार

कार्यक्रम में जिन प्रमुख योजनाओं का लोकार्पण होना है, उनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की नल-जल प्रदाय योजनाएँ प्रमुख हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं में ग्राम ओड़ान में 2 करोड़ 40 लाख रुपये, ग्राम खरतोरा में 2 करोड़ 35 लाख रुपये और ग्राम सकरी (स) में 1 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से रेट्रोफिटिंग नल-जल प्रदाय योजनाएँ शामिल हैं।