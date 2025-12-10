10 दिसंबर 2025,

बुधवार

बलोदा बाज़ार

CM साय आज करेंगे 101 करोड़ के 119 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, ग्रामीण सुविधाओं में होगा बड़ा सुधार

CG News: बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि सोनाखान पहुंचेंगे।

बलोदा बाज़ार

image

Shradha Jaiswal

Dec 10, 2025

CM साय आज करेंगे 101 करोड़ के 119 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, ग्रामीण सुविधाओं में होगा बड़ा सुधार(photo-patrika)

CM साय आज करेंगे 101 करोड़ के 119 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, ग्रामीण सुविधाओं में होगा बड़ा सुधार(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि सोनाखान पहुंचेंगे। उनके बलिदान दिवस पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और जिले के समग्र विकास के लिए 101 करोड़ 44 लाख 53 हजार रुपये की लागत वाले 119 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे।

CG News: 88 कार्यों का लोकार्पण, 31 नए कार्यों का भूमिपूजन

मुख्यमंत्री के इस विकास पैकेज में 75 करोड़ 55 लाख रुपये की लागत के 88 कार्यों का लोकार्पण शामिल है, जिनसे ये योजनाएं तुरंत जनता को समर्पित हो जाएंगी। साथ ही 25 करोड़ 89 लाख 48 हजार रुपये लागत के 31 नए कार्यों का भूमिपूजन किया जाएगा, जो भविष्य में जिले के विकास को नई गति देंगे।

इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रभारी मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जांजगीर-चांपा सांसद कमलेश जांगड़े सहित जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे।

शुद्ध पेयजल आपूर्ति पर सरकार का विशेष जोर

कार्यक्रम में जिन प्रमुख योजनाओं का लोकार्पण होना है, उनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की नल-जल प्रदाय योजनाएँ प्रमुख हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं में ग्राम ओड़ान में 2 करोड़ 40 लाख रुपये, ग्राम खरतोरा में 2 करोड़ 35 लाख रुपये और ग्राम सकरी (स) में 1 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से रेट्रोफिटिंग नल-जल प्रदाय योजनाएँ शामिल हैं।

इसके साथ ही ग्राम गोरधा में 1 करोड़ 72 लाख रुपये की लागत से एकल नल-जल प्रदाय योजना शुरू की जाएगी, जबकि ग्राम दतान (ख) में 1 करोड़ 61 लाख रुपये की रेट्रोफिटिंग योजना से पेयजल आपूर्ति को और सुदृढ़ किया जाएगा।

सिंचाई संरचना मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिपूजन

कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जल संसाधन विभाग की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भूमिपूजन किया जाएगा। इनमें विकासखंड कसडोल के ग्राम अर्जुनी में 5 करोड़ 84 लाख रुपये की लागत से जोंक शीर्ष जीर्णोध्दार एवं तटबंध निर्माण, लवन शाखा नहर के तिल्दा, करदा लाटा और सिरियाडीह माइनर का 3 करोड़ 63 लाख रुपये से जीर्णोध्दार एवं पुनर्निर्माण शामिल है।

इसके अलावा कसडोल क्षेत्र के मटिया नाला में 3 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत से स्टॉपडेम का निर्माण तथा पलारी विकासखंड के ग्राम परसाडीह में खोरसीनाला पर 2 करोड़ 99 लाख रुपये की लागत से स्टॉपडेम निर्माण किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये परियोजनाएँ जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करेंगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और ग्रामीण विकास को गति मिलेगी।

संबंधित विषय:

cg news

Updated on:

10 Dec 2025 11:59 am

Published on:

10 Dec 2025 11:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / CM साय आज करेंगे 101 करोड़ के 119 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, ग्रामीण सुविधाओं में होगा बड़ा सुधार

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

