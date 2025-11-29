बलौदाबाजार में दर्दनाक हादसा: अनियंत्रित होकर खेत में पलटी कार, युवक की मौत… रातभर इस हाल में पड़ी रही लाश

Baloda Bazar Road Accident: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाज़ार जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। हादसा थाना भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र के खोखली बाईपास में बीती रात हुआ, जब एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा गिरी। अंधेरा और सुनसान इलाका होने के कारण घटना की जानकारी रातभर किसी को नहीं मिल सकी।