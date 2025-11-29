Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

बलौदाबाजार में दर्दनाक हादसा: अनियंत्रित होकर खेत में पलटी कार, युवक की मौत… रातभर इस हाल में पड़ी रही लाश

Road Accident: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में कार अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

less than 1 minute read
बलोदा बाज़ार

image

Khyati Parihar

Nov 29, 2025

Symbolic Image.

Baloda Bazar Road Accident: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाज़ार जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। हादसा थाना भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र के खोखली बाईपास में बीती रात हुआ, जब एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा गिरी। अंधेरा और सुनसान इलाका होने के कारण घटना की जानकारी रातभर किसी को नहीं मिल सकी।

युवक की हुई मौत

सुबह जब स्थानीय लोगों की नजर सड़क किनारे खेत में पलटी कार पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार क्रमांक CG 04 NH 1231 की तलाशी ली, जिसमें एक युवक मृत अवस्था में मिला। मृतक की पहचान गोवर्धन निवासी पडकीडीह, थाना सुहेला के रूप में की गई है।

प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि तेज रफ्तार के कारण कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में पलट गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है।

लगातार बढ़ रहे हैं सड़क हादसे

छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तेजी से बढ़ते वाहन, लापरवाही से ड्राइविंग, तेज रफ्तार और रात में हाइवे पर सुरक्षा इंतजामों की कमी इसके प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें लोगों की जान चंद पलों में चली जाती है।

Updated on:

29 Nov 2025 03:44 pm

Published on:

29 Nov 2025 03:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / बलौदाबाजार में दर्दनाक हादसा: अनियंत्रित होकर खेत में पलटी कार, युवक की मौत… रातभर इस हाल में पड़ी रही लाश

