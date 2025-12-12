छत्तीसगढ़ के इस गांव में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर लगी रोक, पंचायत ने जारी किया कड़ा नोटिस, जानें वजह

CG News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के जनपद पंचायत कसडोल के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमरूवा में नशे के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम उठाया गया है। पंचायत ने क्षेत्र के सभी किराना एवं जनरल दुकानदारों को नोटिस जारी कर बच्चों व नाबालिगों को किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद बेचने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश ग्राम सरपंच विजय गौतम नायक के निर्देश पर पंचायत सचिव द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया गया।