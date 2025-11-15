CG News: बछड़े के गले में चाकू मारने की घटना से शहर में बवाल, गौसेवकों के विरोध में शहर बंद

CG News: नगर के हटरी बाजार में गौवंश (बछड़ा) का गला कटने की गंभीर घटना गुरुवार रात को हुई, जिसे देखकर नगरवासियों के हृदय में चिंता, पीड़ा आक्रोश से भर गया। घटना बीती रात के 9 बजे के आसपास की बताई गई है। आरोपी ने बछड़े के गले में धारदार चाकू से वार करके बछड़े को घायल कर दिया था कि अचानक इस बात की सूचना गौ सेवकों को हो गई और मौके पर बड़ी संख्या में गौ सेवक पहुंच गए। सूचना पाकर पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया। बछड़े का प्रारंभिक इलाज कराया और उसे गौशाला में शिफ्ट किया गया। रात में ही पुलिस प्रशासन के द्वारा अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला पंजीकृत कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।