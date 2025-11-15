Patrika LogoSwitch to English

बलोदा बाज़ार

CG News: बछड़े के गले में चाकू मारने की घटना से शहर में बवाल, गौसेवकों के विरोध में शहर बंद

CG News: हटरी बाजार में एक बछड़े के गले पर चाकू से हमला किए जाने के बाद शहर में तनाव फैल गया। गौसेवकों ने विरोध में शहर बंद कराया और जुलूस निकालकर पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की।

बलोदा बाज़ार

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 15, 2025

बछड़े के गले में मारा चाकू (photo source- Patrika)

bछड़े के गले में मारा चाकू (photo source- Patrika)

CG News: नगर के हटरी बाजार में गौवंश (बछड़ा) का गला कटने की गंभीर घटना गुरुवार रात को हुई, जिसे देखकर नगरवासियों के हृदय में चिंता, पीड़ा आक्रोश से भर गया। घटना बीती रात के 9 बजे के आसपास की बताई गई है। आरोपी ने बछड़े के गले में धारदार चाकू से वार करके बछड़े को घायल कर दिया था कि अचानक इस बात की सूचना गौ सेवकों को हो गई और मौके पर बड़ी संख्या में गौ सेवक पहुंच गए। सूचना पाकर पुलिस प्रशासन भी पहुंच गया। बछड़े का प्रारंभिक इलाज कराया और उसे गौशाला में शिफ्ट किया गया। रात में ही पुलिस प्रशासन के द्वारा अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला पंजीकृत कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

CG News: गौसेवकों ने शहर बंद कराया

शुक्रवार को सुबह से ही गौ सेवकों में भारी आक्रोश था और सभी भारत माता जयस्तंभ चौक में बड़ी संख्या एकत्रित हुए और जुलूस की शक्ल में पैदल मार्च कर शहर थाने पहुंचे इस दौरान शहर को बंद करने की अपील भी की गई और कुछ लोग शहर को बंद करने में लग रहे। दुकानदारों ने अचानक शहर बंद को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया। जब उन्हें इसके पीछे की वजह पता चली तो वे अपना समर्थन भी दिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी इमरान कुरैशी निवासी हटरी बाजार को गिरफ्तार कर लिया है।

वहीं इस गंभीर विषय पर एडिशनल एसपी, एसडीओपी, ग्रामीण टीआई, शहरी टीआई एवं तहसीलदार से चर्चा कर तीन सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। गौ माता पर हमला करने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो। भाटापारा में उसका जुलूस निकाला जाए और भाटापारा में जितनी भी अवैध मास मटन की दुकानें हैं तत्काल बंद हो। लोगों को क्रोधित देखकर प्रशासन गौ भक्तों की तीनों मांगों को करने का आश्वासन दिया।

आरोपी ने स्वीकार किया आरोप

CG News: इस पूरे मामले में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने धारा 325 बी एन एस पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी से घटना के संदर्भ में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। वर्तमान में बछड़े की हालत सामान्य और उसका समुचित इलाज करते हुए सतत् मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने प्रारंभिक पुछताछ में उक्त घटना को शराब के नशे में करना स्वीकार किया गया है।

