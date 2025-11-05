Patrika LogoSwitch to English

Theft in city: Video: ऑटो डील के शो-रूम से बाइक और कैश ले उड़े चोर, 7 दिन पहले भी की थी चोरी, CCTV में हुए कैद

Theft in city: पुराने दोपहिया वाहनों की बिक्री करने वाले दुकानदार का कहना है कि सप्ताहभर पूर्व भी घुसे थे चोर, थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन नहीं हुई कोई कार्रवाई

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 05, 2025

Theft in city

CCTV footage (Photo- Video grab)

अंबिकापुर. शहर के ब्रह्मरोड स्थित इंडियन बैंक के बगल में पुराने दो पहिया वाहन के शो-रूम का ताला तोडक़र चोर बाइक व कैश ले उड़े। घटना (Theft in city) मंगलवार की रात की है। घटना में कोतवाली पुलिस की उदासीनता सामने आई है। सप्ताहभर पूर्व पूर्व चोरों ने उक्त दुकान ने मकान मालिक व एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। शिकायत के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से चोरी की घटना पुन: हुई है।

शहर के ब्रह्मरोड निवासी अश्विनी तिवारी का मकान इंडियन बैंक के पास है। वहां उन्होंने अपनी कई दुकानें किराए पर दे रखी हैं। इसी में से एक दुकान (Theft in city) में सरफराज अहमद द्वारा पुराने दो पहिया वाहन (ऑटो डील) का शो रूम का संचालन किया जाता है।

मंगलवार की रात को वह दुकान बंद कर कर्मचारियों सहित घर चला गया था। बुधवार की सुबह वह पहुंचा तो शो रूम का ताला टूटा था और एक बाइक व काउंटर में रखे कैश गायब (Theft in city) थे। किसी अज्ञात चोर द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है।

सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरु की। पास के ही एक दुकान का सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर रात ढाई से 3 बजे 3 युवक शो-रूम के पास घूमते नजर आए। उनके द्वारा ही चोरी की आशंका जताई गई है।

Theft in city: सप्ताहभर पूर्व में भी हो चुकी है चोरी

मकान मालिक अश्विनी तिवारी ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अश्विनी के निवास व किराए के दुकान में संचालित इलेक्ट्रॉनिक दुकान में 28 अक्टूबर की रात को चोरों ने वारदात (Theft in city) को अंजाम दिया था।

इसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। इसके बावजूद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस पेट्रोलिंग पर भी सवाल खड़े किए हैं।

Updated on:

05 Nov 2025 08:44 pm

Published on:

05 Nov 2025 08:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Theft in city: Video: ऑटो डील के शो-रूम से बाइक और कैश ले उड़े चोर, 7 दिन पहले भी की थी चोरी, CCTV में हुए कैद

