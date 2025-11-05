Theft in city: Video: ऑटो डील के शो-रूम से बाइक और कैश ले उड़े चोर, 7 दिन पहले भी की थी चोरी, CCTV में हुए कैद

अंबिकापुर. शहर के ब्रह्मरोड स्थित इंडियन बैंक के बगल में पुराने दो पहिया वाहन के शो-रूम का ताला तोडक़र चोर बाइक व कैश ले उड़े। घटना (Theft in city) मंगलवार की रात की है। घटना में कोतवाली पुलिस की उदासीनता सामने आई है। सप्ताहभर पूर्व पूर्व चोरों ने उक्त दुकान ने मकान मालिक व एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। शिकायत के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से चोरी की घटना पुन: हुई है।