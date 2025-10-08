Thief arrested: एक ही रात 14 घरों में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हो गई थी तस्वीर

अंबिकापुर. गांधीनगर थाना क्षेत्र में के सुभाषनगर में 4 अक्टूबर की रात 14 घरों में चोरी हुई थी। आरोपी का चेहरा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। फुटेज के आधार पर (Thief arrested) गांधीनगर पुलिस ने मामले में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान भी जब्त किया है। दरअसल आरोपी ने वार्ड क्रमांक-2 के पार्षद के किराए के मकानों में धावा बोला था। पुलिस ने बुधवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।