Leopard seen in Nigam area: नगर निगम क्षेत्र में 3 शावकों के साथ घूमता दिखा तेंदुआ, लोगों में दहशत, वन अमला कर रहा रात्रि गश्त

चिरमिरी पोड़ी। नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र के गेल्हापानी इलाके में मंगलवार की रात तेंदुआ देखे जाने की खबर से लोगों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि तेंदुआ (Leopard seen in Nigam area) अपने 3 शावकों के साथ विचरण कर रहा है। इसकी सूचना मिलते ही वन अमला अलर्ट मोड में आ गया। फिलहाल वन अमला रात्रि गश्त कर तेंदुए पर नजर बनाए हुए है। वहीं मुनादी कराकर लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की समझाइश दी जा रही है।