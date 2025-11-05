Patrika LogoSwitch to English

Road accident: दशगात्र कार्यक्रम से लौटते समय हादसा: महिलाओं से भरी ऑटो पुलिया के नीचे गिरी, 2 की मौत, 4 घायल

Road accident: रिश्तेदार के घर से दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रही थीं महिलाएं, एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 05, 2025

Road accident

Auto rickshaw overturned into the bridge (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। रिश्तेदार के घर दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होकर आधा दर्जन से अधिक महिलाएं ऑटो में सवार होकर 3 अक्टूबर की रात घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में ऑटो अनियंत्रित होकर पुलिया में पलट (Road accident) गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी ने अगले दिन अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोनों महिलाएं आपस में रिश्तेदार थीं। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक काफी तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था, इसी वजह से हादसा हुआ है। रिपोर्ट पर पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छिंदिया निवासी मुकेश सिंह ने पुलिस को बताया कि घटना तिथि 3 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे मेरी मां फूलकुंवर गांव की दर्जनभर से अधिक महिलाओं (Road accident) के साथ रिश्तेदारी में दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने ग्राम बसकर गई थी।

सतीपारा के प्रताप राजवाड़े की ऑटो क्रमांक सीजी 16 सीजे 1007 को बुक कर सभी गए थे। रात करीब 11 बजे बुआ के बेटे ने घर आकर मुझे बताया कि नकटापारा पुलिया के पास ऑटो क्रमांक सीजी 16 सीजे 1007 पलट गया है। चालक की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। हादसे (Road accident) में बुआ फूलकुंवर गंभीर रूप से घायल हो गई है।

जब हम नकटापारा पुलिया के पास पहुंचे तो देखा कि सडक़ के किनारे मां मृत हालत (Road accident) में पड़ी थी और ऑटो पुलिया के नीचे गिरा हुआ था। ऑटो में सवार हीरा कुमारी, मानमती, सोनी, वीर कुमारी समेत अन्य महिलाओं को भी चोंटें लगी थीं। इसके बाद सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने फूलकुंवर को मृत घोषित कर दिया गया।

Road accident: दूसरे दिन एक और महिला की मौत

हादसे (Road accident) में गंभीर रूप से घायल महिला वीर कुमारी की भी 4 अक्टूबर को मौत हो गई। रिपोर्ट पर पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ एमव्ही एक्ट की धारा 184, बीएनएस की धारा 106(6), 125(ए), 281 के तहत अपराध दर्ज किया है। दोनों मृतका आपस में रिश्तेदार थीं।

05 Nov 2025 06:18 pm

Nov 05, 2025
Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Road accident: दशगात्र कार्यक्रम से लौटते समय हादसा: महिलाओं से भरी ऑटो पुलिया के नीचे गिरी, 2 की मौत, 4 घायल

