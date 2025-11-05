Road accident: दशगात्र कार्यक्रम से लौटते समय हादसा: महिलाओं से भरी ऑटो पुलिया के नीचे गिरी, 2 की मौत, 4 घायल

बैकुंठपुर। रिश्तेदार के घर दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होकर आधा दर्जन से अधिक महिलाएं ऑटो में सवार होकर 3 अक्टूबर की रात घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में ऑटो अनियंत्रित होकर पुलिया में पलट (Road accident) गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी ने अगले दिन अस्पताल में दम तोड़ दिया। दोनों महिलाएं आपस में रिश्तेदार थीं। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक काफी तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था, इसी वजह से हादसा हुआ है। रिपोर्ट पर पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।