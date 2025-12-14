Youth festival award: राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के विजेताओं को 1 साल बाद भी नहीं मिली इनामी राशि, राज्यपाल के हाथों मिला था डमी चेक

बैकुंठपुर। एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ की अदिति अग्रवाल ने राज्य स्तरीय युवा उत्सव-2025 में कहानी लेखन में प्रथम पुरस्कार (Youth festival award) जीता था। लेकिन एक वर्ष बाद भी उन्हें पुरस्कार की राशि नहीं मिली। रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका की मौजूदगी में प्रथम पुरस्कार के नाम पर सिर्फ डमी चेक देकर खानापूर्ति की गई थी। इसी तरह एमसीबी जिले के जिला, संभाग और राज्य स्तरीय 78 युवा विजेता इनाम की राशि मिलने का अब भी इंतजार कर रहे हैं। इधर मामला सामने आने के बाद जिला खेल अधिकारी का कहना है कि एक सप्ताह के भीतर सभी विजेताओं को ईनामी राशि प्रदान कर देंगे।