सूर्यकुमार यादव समेत टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने किया बारनवापारा अभयारण्य का दौरा, तस्वीरें हुईं वायरल, देखें आप भी

इन तस्वीरों को मंत्री केदार कश्यप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि “भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह और कुलदीप यादव ने बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य का भ्रमण किया। जंगल सफारी के दौरान उन्होंने अभयारण्य की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव-विविधता का अवलोकन किया तथा वन्य जीवन के निकट अनुभव का आनंद लिया।” टीम इंडिया के खिलाड़ियों की यह वन्यजीव सफारी अब खेल प्रेमियों और सोशल मीडिया यूज़र्स के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।