सूर्यकुमार यादव समेत टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने किया बारनवापारा अभयारण्य का दौरा, तस्वीरें हुईं वायरल, देखें आप भी

टीम इंडिया के क्रिकेटर बारनवापारा अभयारण्य पहुंचे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Team India players in Barnawapara: भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने व्यस्त क्रिकेट शेड्यूल के बीच सुकून के पल बिताने के लिए छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले स्थित प्रसिद्ध बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य का भ्रमण किया। जंगल सफारी के दौरान खिलाड़ियों ने प्रकृति के बीच समय बिताया और वन्य जीवन को नज़दीक से देखने का अनुभव लिया।
इस दौरान सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह और कुलदीप यादव खुले जीप सफारी में नजर आए। खिलाड़ियों ने अभयारण्य की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और समृद्ध जैव-विविधता का अवलोकन किया। जंगल के शांत वातावरण में बिताया गया यह समय खिलाड़ियों के लिए ताजगी और मानसिक सुकून से भरा रहा।
सफारी के दौरान की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में सभी खिलाड़ी बारनवापारा के मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं।
इन तस्वीरों को मंत्री केदार कश्यप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि “भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह और कुलदीप यादव ने बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य का भ्रमण किया। जंगल सफारी के दौरान उन्होंने अभयारण्य की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव-विविधता का अवलोकन किया तथा वन्य जीवन के निकट अनुभव का आनंद लिया।” टीम इंडिया के खिलाड़ियों की यह वन्यजीव सफारी अब खेल प्रेमियों और सोशल मीडिया यूज़र्स के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।
