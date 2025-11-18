CG News: आजाद हिंद एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में 16 बकरियों की मौत, एक महिला की भी गई जान

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आजाद हिंद एक्सप्रेस के भाटापारा स्टेशन पहुंचने से पहले ही बोड़तरा रेलवे फाटक के समीप अचानक झुंड समेत बकरे-बकरियां ट्रैक पर आ गईं, जिसके कारण ट्रेन की टक्कर से सभी 16 की मौके पर ही मौत हो गई। उसी समय इन बकरियों को चराने वाली सरस्वती यादव 62 वर्ष भी उन्हें हटाने के लिए रेल लाइन पर गईं और तेज रफ़्तार ट्रेन की चपेट में आने से उनकी भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।