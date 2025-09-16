Jaundice: छात्र बोले- टंकी से आ रहा है गंदा पानी, शिक्षक बोले- हम कुछ नहीं कर सकते, पीकर 2 दर्जन बच्चों को हो गया पीलिया

रघुनाथनगर. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रघुनाथनगर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में टंकी का गंदा पानी पीने से 2 दर्जन से अधिक छात्र पीलिया बीमारी (Jaundice) से ग्रसित हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले ही छात्रों द्वारा टंकी से गंदा पाीन आने की शिकायत शिक्षकों से की गई थी। लेकिन कुछ शिक्षकों द्वारा यह कहा गया कि जाओ, कलेक्टर से शिकायत कर दो, हम कुछ नहीं कर सकते।
बता दें कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के 7 छात्र पूर्व से पीलिया पीडि़त (Jaundice) हैं, जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। वहीं सोमवार को बीएमओ श्याम किशोर जायसवाल द्वारा गठित टीम ने जब स्कूल में जांच की तो 20 से अधिक बच्चों में पीलिया के लक्षण दिखे, जिन्हें वाड्रफनगर अस्पताल में खून की जांच के लिए भेजा गया।
इस मामले में सीधे स्कूल प्रबंधन की लापरवाही नजर आ रही है। पीलिया (Jaundice) बीमारी फैलने की वजह से स्कूल में बच्चों की संख्या भी कम हो गई है। भयवश अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। वे प्राचार्य को हटाने की मांग कर रहे हैं।
इस संबंध में जब प्राचार्य महेश प्रजापति से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने टंकी की सफाई कुछ सप्ताह पहले कराई थी। लेकिन बच्चों द्वारा वाटर प्यूरीफाई की मांग की गई है, इसकी जानकारी कलेक्टर को दे दी गई है।