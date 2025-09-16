Jaundice: छात्र बोले- टंकी से आ रहा है गंदा पानी, शिक्षक बोले- हम कुछ नहीं कर सकते, पीकर 2 दर्जन बच्चों को हो गया पीलिया

रघुनाथनगर. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के रघुनाथनगर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में टंकी का गंदा पानी पीने से 2 दर्जन से अधिक छात्र पीलिया बीमारी (Jaundice) से ग्रसित हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले ही छात्रों द्वारा टंकी से गंदा पाीन आने की शिकायत शिक्षकों से की गई थी। लेकिन कुछ शिक्षकों द्वारा यह कहा गया कि जाओ, कलेक्टर से शिकायत कर दो, हम कुछ नहीं कर सकते।