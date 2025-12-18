CG News: रायपुर में 18–19 दिसंबर को मांस-मटन की बिक्री बंद, नगर निगम ने किया आदेश जारी, जानें वजह…

इसके साथ ही, नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी होटल, ढाबे या दुकान में मांस–मटन का विक्रय पाया जाता है, तो संबंधित सामग्री की जप्ती की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए आदेश का पालन करें, जिससे पर्व शांतिपूर्ण और श्रद्धा के साथ संपन्न हो सके।