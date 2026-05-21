CSVTU New Courses 2026: नौकरी के साथ पढ़ाई का मौका, MBA समेत कई नए टेक्निकल कोर्स शुरू, AICTE से मंजूरी

CSVTU New Courses 2026: इस साल से छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (सीएसवीटीयू) के यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट (यूटीडी) में एमबीए कोर्स शुरू होने जा रहा है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) से मंजूरी मिलने के बाद सत्र 2026-27 से कई नए टेक्निकल और जॉब ओरिएंटेड कोर्स शुरू किए जाएंगे। यूटीडी में एमबीए की 60 सीटों पर एडमिशन होगा। इसके साथ ही बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 60 सीट और एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 18 सीटों वाले नए कोर्स भी शुरू होंगे।