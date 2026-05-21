भिलाई छावनी थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा, दो पक्षों के झगड़े में पुलिस से भी हुई धक्का-मुक्की, VIDEO वायरल

Police Station Fight: छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित छावनी थाना में बुधवार देर रात उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब दो पक्षों के बीच चल रहा विवाद थाने के अंदर ही हिंसक हो गया। दोनों पक्ष पहले एक मारपीट के मामले में समझौते के लिए थाने पहुंचे थे, लेकिन बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का-मुक्की हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।