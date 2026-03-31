Kharoon Bridge: रायपुर-दुर्ग कुम्हारी खारून ब्रिज आज रात से बंद, 1 महीने तक चलेगा मरम्मत कार्य

Kharoon Bridge closed: राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर कुम्हारी स्थित खारून नदी ब्रिज आज रात 12 बजे से बंद हो जाएगा। ब्रिज के मरम्मत कार्य के चलते यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान तैयार किया है। यह प्लान एक अप्रैल यानी मरम्मत के पहले दिन से ही लागू हो जाएगा। पूर एक महीने तक यानी 30 अप्रैल तक मरम्मत कार्य चलेगा। इस अवधि में मुख्य मार्ग से वाहनों की आवाजाही सीमित कर वैकल्पिक रास्तों से आवागमन सुनिश्चित किया है। इस दौरान भारी जाम से बचने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग जारी किया है। बता दें कि मंगलवार देर शाम डायवर्जन रूट पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई।