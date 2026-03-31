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Kharoon Bridge: रायपुर-दुर्ग कुम्हारी खारून ब्रिज आज रात से बंद, 1 महीने तक चलेगा मरम्मत कार्य

Kharoon Bridge closed: रायपुर-दुर्ग नेशनल हाइवे पर कुम्हारी स्थित खारून नदी ब्रिज आज रात से बंद हो गया। मरम्मत कार्य के चलते पूरे एक महीने तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी…

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रायपुर

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Chandu Nirmalkar

Mar 31, 2026

kharun river bridge

रायपुर-दुर्ग कुम्हारी खारून ब्रिज आज रात से बंद ( Photo - Patrika )

Kharoon Bridge closed: राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर कुम्हारी स्थित खारून नदी ब्रिज आज रात 12 बजे से बंद हो जाएगा। ब्रिज के मरम्मत कार्य के चलते यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान तैयार किया है। यह प्लान एक अप्रैल यानी मरम्मत के पहले दिन से ही लागू हो जाएगा। पूर एक महीने तक यानी 30 अप्रैल तक मरम्मत कार्य चलेगा। इस अवधि में मुख्य मार्ग से वाहनों की आवाजाही सीमित कर वैकल्पिक रास्तों से आवागमन सुनिश्चित किया है। इस दौरान भारी जाम से बचने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग जारी किया है। बता दें कि मंगलवार देर शाम डायवर्जन रूट पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई।

Kharoon Bridge closed: मंत्रालय जाने वालों के लिए राहत मार्ग

रायपुर एयरपोर्ट, नया रायपुर, मंत्रालय, पुलिस मुख्यालय, आरंग और अभनपुर जाने वाले वाहन चालकों को सेलूद-पाटन-अभनपुर मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। इससे खारून ब्रिज पर लगने वाले जाम से पूरी तरह बचा जा सकता है। इसी तरह, दुर्ग-भिलाई, रिसाली और उतई से रायपुर जाने वाले वाहन चालक सेलूद-फुंडा-जामगांव, मोतीपुर और अमलेश्वर मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। सिरसा गेट-मोतीपुर-अमलेश्वर मार्ग भी बेहतर विकल्प बताया गया है।

यातायात पुलिस की अपील

यातायात विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित डायवर्जन प्लान का पालन करें और अनावश्यक रूप से मुख्य मार्ग पर प्रवेश न करें। वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने से जाम से राहत मिल सकेगी और यात्रा सुगम होगी।

भारी वाहन के लिए अलग व्यवस्था

भारी व मध्यम वाहन: दुर्ग से रायपुर जाने वाले वाहन कुम्हारी टोल के बाद दाहिने पुल से खारून ब्रिज पार करेंगे।

कार और दोपहिया: दोनों दिशाओं में चलने वाले हल्के वाहन ग्राम चंदनीडीह से पुराने पुल (रपटा) का उपयोग करेंगे।

वन‑वे मार्ग पर सावधानियां

चन्दनीडीह से कुम्हारी टोल प्लाजा और इसके विपरीत दिशा में वन‑वे ट्रैफिक ही चलेगा। ओवरटेक बिल्कुल न करें, क्योंकि पुल सिंगल लेन है। यातायात संकेतों और पुलिस के निर्देशों का पालन अनिवार्य है।

अन्य प्रमुख डायवर्जन मार्ग

  • कुम्हारी से रायपुर जाने वाले वाहन उरला-खमरिया-अमलेश्वर मार्ग अपनाएं।
  • कुम्हारी टोल से चंदनीडीह तक वन-वे व्यवस्था लागू की गई है।
  • रायपुर से दुर्ग जाने वाले वाहन चंदनीडीह से पुराने पुल के जरिए कुम्हारी टोल पहुंचेंगे।
  • भटगांव-अमलेश्वर-मोतीपुर मार्ग से भी दुर्ग-भिलाई की ओर आवागमन किया जा सकता है।

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Published on:

31 Mar 2026 07:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Kharoon Bridge: रायपुर-दुर्ग कुम्हारी खारून ब्रिज आज रात से बंद, 1 महीने तक चलेगा मरम्मत कार्य

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