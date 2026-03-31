नक्सलवाद और विकास को लेकर तेज हुई राजनीतिक बहस, आमने-सामने आए CM साय और बघेल…

CG News: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि बघेल अपनी नाकामी छिपाने के लिए लगातार झूठे बयान दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ अपेक्षित प्रभावी कदम नहीं उठाए, जबकि वर्तमान सरकार इस दिशा में ठोस कार्रवाई कर रही है, जिससे स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है।