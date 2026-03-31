31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

जग्गी हत्याकांड अपडेट, अमित जोगी को जमानत मिली, अंतिम सुनवाई अप्रैल में

Jaggi murder case update: जग्गी हत्याकांड मामले में जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अदालत ने उन्हें जमानत दी है, लेकिन उनके भविष्य को लेकर हालात अभी भी गंभीर हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Mar 31, 2026

जग्गी हत्याकांड अपडेट, अमित जोगी को जमानत मिली, अंतिम सुनवाई अप्रैल में

Jaggi murder case update: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के कोषाध्यक्ष रामअवतार जग्गी हत्याकांड की फाइल लंबे अर्से बाद फिर खोली गई थी। यह घटना 4 जून 2003 को मौदहापारा थाने के चंद कदम दूरी पर हुई। घटना के समय वह अपनी कार से घर जा रहे थे। इसी दौरान रात करीब 11 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस बीच इस मामले में अपडेट सामने आया है। जग्गी हत्याकांड मामले में जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अदालत ने उन्हें जमानत दी है, लेकिन उनके भविष्य को लेकर हालात अभी भी गंभीर हैं। निचली अदालत के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में अमित जोगी ने 50-50 हजार रुपए के बॉन्ड और जमानत के पट्टे पेश किए, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई।

जग्गी हत्याकांड की गहन जांच के बाद मामले में अमित जोगी को आरोपी करार दिया गया था। निचली अदालत से जमानत मिलने के बावजूद उनका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस मामले की अंतिम सुनवाई बुधवार को हाईकोर्ट में रखी गई है, और हाईकोर्ट के फैसले पर ही अमित जोगी की आगे की राजनीतिक और कानूनी स्थिति तय होगी। जग्गी हत्याकांड राज्य में एक संवेदनशील और हाईप्रोफाइल मामला रहा है। इस मामले में अमित जोगी के ऊपर लगे आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यदि हाईकोर्ट में उन्हें दोषी पाया गया, तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। राजनीतिक हलकों में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है और पार्टी नेतृत्व को भविष्य की रणनीति पर काम करने के लिए मजबूर किया गया है।

अमित जोगी ने निचली अदालत में जमानत लेते समय अपने पक्ष की दलीलें पेश कीं और अदालत ने उन्हें जमानत देने का फैसला किया। अब हाईकोर्ट की सुनवाई में सभी सबूत और गवाहों की दलीलों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हाईकोर्ट में दोष सिद्ध होता है, तो न केवल अमित जोगी की राजनीतिक छवि प्रभावित होगी बल्कि उनके नेतृत्व वाली पार्टी को भी असर पड़ेगा। इसके साथ ही राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए भी यह एक बड़ा मौका माना जा रहा है।

अमित जोगी की जमानत मिलने के बावजूद पुलिस और न्यायिक अधिकारियों की नजरें इस पर बनी हुई हैं। हाईकोर्ट में पेश होने वाली दलीलें और सबूत ही यह तय करेंगे कि उन्हें आगे क्या कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जग्गी हत्याकांड की जांच में जुटी टीम ने पहले ही मामले के सभी पहलुओं का खुलासा कर दिया है। निचली अदालत से जमानत मिलने के बाद अमित जोगी ने राहत की सांस ली है, लेकिन उनका भविष्य हाईकोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है।

इस फैसले से उनके राजनीतिक करियर और कानूनी स्थिति पर सीधा असर पड़ेगा। राजनीतिक पर्यवेक्षक बता रहे हैं कि अमित जोगी का हाईकोर्ट में फैसला न केवल उनके लिए बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर के लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया, तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है और यह राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Mar 2026 06:27 pm

Published on:

31 Mar 2026 06:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / जग्गी हत्याकांड अपडेट, अमित जोगी को जमानत मिली, अंतिम सुनवाई अप्रैल में

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सिर और चेहरे पर वार... बेरहमी से की गई हत्या, CCTV खंगाल रही पुलिस, संदिग्धों की तलाश

सिर और चेहरे पर वार... बेरहमी से की गई हत्या, CCTV खंगाल रही पुलिस, संदिग्धों की तलाश(photo-patrika)
रायपुर

अब कैदी भी कर सकेंगे वीडियो कॉल! परिवार से दूरी होगी कम

अब कैदी भी कर सकेंगे वीडियो कॉल! परिवार से दूरी होगी कम, हफ्ते में एक बार मिलेगी सुविधा....(photo-AI)
रायपुर

मुख्यमंत्री ने 370 नई एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी, शहर में 15 और गांव में 30 मिनट में पहुंचेगी 108 सेवा

मुख्यमंत्री ने 370 नई एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी, शहर में 15 और गांव में 30 मिनट में पहुंचेगी 108 सेवा
रायपुर

नक्सलवाद और विकास को लेकर तेज हुई राजनीतिक बहस, आमने-सामने आए CM साय और बघेल...

नक्सलवाद और विकास को लेकर तेज हुई राजनीतिक बहस, आमने-सामने आए CM साय और बघेल...(photo-patrika)
रायपुर

कप्तान किरण का कमाल! छत्तीसगढ़ महिला फुटबॉल टीम फाइनल में पहुंचाया, अब किससे होगा मुकाबला...

कप्तान किरण का कमाल! छत्तीसगढ़ महिला फुटबॉल टीम फाइनल में पहुंचाया, अब किससे होगा मुकाबला...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.