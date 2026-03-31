सिर और चेहरे पर वार… बेरहमी से की गई हत्या, CCTV खंगाल रही पुलिस, संदिग्धों की तलाश

प्रारंभिक जांच में पुलिस को महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी भारी वस्तु से वार कर हत्या की गई है। शव की स्थिति से यह स्पष्ट हो रहा है कि वारदात बेहद क्रूर तरीके से अंजाम दी गई। घटना की सूचना मिलते ही उरला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया है और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।