कप्तान किरण का कमाल! छत्तीसगढ़ महिला फुटबॉल टीम फाइनल में पहुंचाया, अब किससे होगा मुकाबला…

मैच में शानदार जीत दर्ज करने के बाद खिलाड़ियों में उत्साह देखने लायक था और पूरी टीम ने मैदान पर जमकर जश्न मनाया। कप्तान किरण पिस्दा ने इस जीत को टीम की सामूहिक मेहनत का परिणाम बताते हुए कहा कि उनका लक्ष्य हर हाल में टीम को फाइनल तक पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि यह जीत सिर्फ टीम के लिए नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का क्षण है, जिसने खिलाड़ियों के हौसले को और मजबूत किया है।