Raipur Express-way: 3 लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत, एक्सप्रेस-वे पर बनेगा ग्रेड सेपरेटर, 87.53 करोड़ रुपए होंगे खर्च

ओवरब्रिज निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरी प्रक्रिया तय समय-सीमा के भीतर ही पूरी की जाए। विभाग ने प्रमुख अभियंता को निविदा प्रक्रिया समय पर पूरी कराने और निर्माण कार्य के दौरान लागत में मितव्ययता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही निर्माण एजेंसी को अनुबंध के अनुसार निर्धारित अवधि में काम पूरा करना अनिवार्य किया गया है। विभाग ने साफ किया है कि बिना ठोस कारण के समय-सीमा में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। केवल अपरिहार्य और नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों में ही सक्षम अधिकारी की अनुमति से समय बढ़ाया जा सकेगा