दुर्ग-रायपुर खारून ब्रिज पर आना-जाना बंद, 1 महीने तक चलेगा मरम्मत कार्य, प्रशासन ने जारी किए वैकल्पिक मार्ग

Durg Raipur Bridge: राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर कुम्हारी स्थित खारून नदी ब्रिज के मरम्मत कार्य के चलते यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान तैयार किया है। यह प्लान एक अप्रैल यानी मरम्मत के पहले दिन से ही लागू किया जाएगा। ( CG News ) मरम्मत अवधि में मुख्य मार्ग से वाहनों की आवाजाही सीमित कर वैकल्पिक रास्तों से आवागमन सुनिश्चित जाएगा। लगभग 1 महीने तक दुर्ग–रायपुर खारून नदी ब्रिज पर मरम्मत कार्य चलेगा। इस दौरान भारी जाम से बचने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग जारी किया है।