पत्रिका जनअभियान: ‘कबाड़’ बताकर बिकीं सपनि की बसें, निजी हाथों में कमाई का जरिया, ऐसे खेला गया खेल

'पत्रिका' की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में यह कड़वी सच्चाई सामने आई है कि निजी ऑपरेटरों के सिंडीकेट और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण राज्य में यात्रियों की सुरक्षा पूरी तरह से रामभरोसे छोड़ दी गई है। देशभर के लगभग हर राज्य में अपनी सड़क परिवहन निगम की बसें सुरक्षित और किफायती सफर दे रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में राज्य निर्माण के 24 साल बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 31 दिसंबर 2002 की रात 12 बजे जैसे ही सरकारी बसों के पहिए थमे, निजी बस ऑपरेटरों ने सड़कों पर मनमानी शुरू कर दी।