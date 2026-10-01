1 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

पत्रिका जनअभियान: ‘कबाड़’ बताकर बिकीं सपनि की बसें, निजी हाथों में कमाई का जरिया, ऐसे खेला गया खेल

Raipur News: ‘पत्रिका’ के जनअभियान में सामने आया कि राज्य सड़क परिवहन निगम (सपनि) की बसों और संपत्तियों को बंद होने के दौर में कबाड़ बताकर नीलाम किया गया, जबकि उन्हीं बसों को निजी हाथों में जाने के बाद लंबे समय तक चलाया गया।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

राकेश टेंभुरकर

Oct 01, 2026

Chhattisgarh Bus News

बस स्टैंड ( File Photo - Patrika )

रायपुर@राकेश टेंभुरकर। Bus Service in Chhattisgarh: प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रही निजी बसों में सफर करना यात्रियों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। 50 किलोमीटर के सफर में 50 स्टॉपेज और हर आधा किलोमीटर पर बने गड्ढों में हिचकोले खाती ये बसें हादसों को न्योता दे रही हैं। सरकारी बसों के न होने से यात्री मजबूरी में जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं।

'पत्रिका' की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में यह कड़वी सच्चाई सामने आई है कि निजी ऑपरेटरों के सिंडीकेट और प्रशासनिक उपेक्षा के कारण राज्य में यात्रियों की सुरक्षा पूरी तरह से रामभरोसे छोड़ दी गई है। देशभर के लगभग हर राज्य में अपनी सड़क परिवहन निगम की बसें सुरक्षित और किफायती सफर दे रही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में राज्य निर्माण के 24 साल बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 31 दिसंबर 2002 की रात 12 बजे जैसे ही सरकारी बसों के पहिए थमे, निजी बस ऑपरेटरों ने सड़कों पर मनमानी शुरू कर दी।

इस तरह खेला गया बंद करने का खेल

राज्य सड़क परिवहन निगम (सपनि) को बंद करने की पटकथा राज्य विभाजन से पहले ही लिख ली गई थी। नेताओं, अफसरों और निजी बस मालिकों के सिंडीकेट ने मिलकर यह साजिश रची। मध्यप्रदेश से बंटवारे में मिली कंडम बसों को लेकर किसी जिम्मेदार ने आपत्ति तक दर्ज नहीं कराई। नुकसान और घाटे का बहाना बनाकर निगम को बंद कर दिया गया, जबकि उन्हीं नीलामी वाली बसों को निजी ऑपरेटरों ने खरीदकर, रंग-रोगन किया और अपना अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया।

करोड़ों की संपत्ति बिक गई कौड़ियों के मोल

कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और वीआरएस के 172 करोड़ रुपए के भुगतान की वसूली के नाम पर निगम की अरबों रुपए की संपत्तियों को सीज कर कौड़ियों के दाम बेच दिया गया। सरकार चाहती तो देनदारी को खुद वहन करके या स्थगित करके निगम को बचा सकती थी, लेकिन जिम्मेदारों ने कुर्की का रास्ता चुना। रायपुर के आमानाका स्थित डिपो को सिटी बस और पंडरी वर्कशॉप को परिवहन विभाग का दफ्तर बना दिया गया। आज इन डिपो में निगम की एक कील भी नहीं बची है; बस जर्जर शेड और भवन ही अवशेष हैं।

रायपुर से बिलासपुर तक फैली थी अरबों की संपत्ति

निगम बंद होने से पहले रायपुर, जगदलपुर, कोरबा, अंबिकापुर, रायगढ़, दुर्ग और बलौदाबाजार में 10 बड़े डिपो संचालित थे। इसके अलावा रायपुर और बिलासपुर डिवीजन में 2 आधुनिक वर्कशॉप थे, जहां प्रशिक्षित कर्मचारी बसों की मरम्मत और सर्विसिंग करते थे। राज्य निर्माण की सुगबुगाहट शुरू होते ही फंड रोक दिया गया। नई बसों का रास्ता रोका गया और लीज नवीनीकरण बंद कर निजी बस मालिकों को मलाईदार रूट सौंप दिए गए।

पहले चोरी, फिर कबाड़ बनाकर लूटा

निगम बंद होने से पहले ही बसों के कल-पुर्जे गायब किए जाने लगे। कृत्रिम अभाव दिखाकर चालू बसों को कबाड़ घोषित किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि वही कंडम बसें निजी हाथों में जाते ही सालों तक सड़कों पर मुनाफा कमाती रहीं। 'पत्रिका' अपने इस जनअभियान के जरिए मांग करता है कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी सरकारी बस सेवा तत्काल बहाल की जाए, ताकि आम जनता को सुरक्षित, सुलभ और सस्ता परिवहन मिल सके।

छत्तीसगढ़ में 42% ब्लड की कमी, निजी अस्पतालों में एक यूनिट के लिए 4 हजार तक वसूली, जानें वजह

ये भी पढ़ें
voluntary blood donation

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2026 08:49 am

Published on:

01 Oct 2026 08:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / पत्रिका जनअभियान: ‘कबाड़’ बताकर बिकीं सपनि की बसें, निजी हाथों में कमाई का जरिया, ऐसे खेला गया खेल

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ में 42% ब्लड की कमी, निजी अस्पतालों में एक यूनिट के लिए 4 हजार तक वसूली, जानें वजह

voluntary blood donation
रायपुर

CG News: आयुष्मान योजना में इलाज का खेल, वेरी हाई रिस्क 17 निजी हॉस्पिटल की जांच

CG News
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर नीति में किया संशोधन

CG News
रायपुर

रायपुर में साधुओं के भेष में ठगी, बीमारी ठीक करने के नाम पर महिला से 150 ग्राम सोना ऐंठा

Gold Jewelry Fraud
रायपुर

रायपुर में ज्वेलर्स दुकान में बड़ी सेंधमारी! एक अंदर घुसा, दो बाहर देते रहे पहरा… लाखों का सोना-चांदी समेटकर फरार हुए चोर

Jewelry Shop Robbery
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.