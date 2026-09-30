रायपुर में साधुओं के भेष में ठगी, बीमारी ठीक करने के नाम पर महिला से 150 ग्राम सोना ऐंठा

Gold Jewelry Fraud: रायपुर के फाफाडीह इलाके में साधुओं के भेष में ठगी का मामला सामने आया है। गंज थाना क्षेत्र के जयलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में तीन लोग साधु बनकर पहुंचे और एक महिला को बीमारी ठीक करने के साथ-साथ घर की परेशानियां दूर करने का झांसा दिया। महिला को अपनी बातों में फंसाकर आरोपितों ने पूजा कराने के नाम पर अलग-अलग समय में करीब 150 ग्राम सोने के जेवर और 9 हजार रुपये नकद ले लिए। महिला को भरोसा दिलाया गया कि पूजा पूरी होने के बाद उसके सभी जेवर वापस कर दिए जाएंगे। आरोप है कि इसके साथ ही उसे डराया भी गया कि अगर उसने जेवर देने की बात किसी को बताई तो परिवार में किसी की मौत हो सकती है या घर में बड़ी अनहोनी हो सकती है। डर के कारण महिला ने कई महीनों तक अपने पति और परिवार के दूसरे सदस्यों को घटना के बारे में नहीं बताया।